Morgan querela Selvaggia Lucarelli che lo scopre a La vita in diretta: il commento

Che gran gioco di squadra la Rai. Della querela che Morgan ha presentato contro Selvaggia Lucarelli si parla a Oggi è un altro giorno mentre la reazione della giornalista arriva dallo studio de La vita in diretta. Ospite di Alberto Matano, la Lucarelli ha in un primo momento commentato tutto quello che è successo da sabato sera in poi. E successivamente, dopo esser stata informata dal conduttore del programma di Rai 1 della decisione di Morgan, la scrittrice dice la sua. Una saga che continua e che di certo andrà ancora avanti visto che Morgan, dalle pagine di Fanpage in una lunga intervista, ne ha dette di cotte e di crude contro la Lucarelli, arrivando persino a dire che Milly Carlucci dovrebbe pensare di escluderla dalla giuria ( e questa è la cosa più tenera). E pensare che la Lucarelli si aspettava le scuse di Morgan che invece, per continuare la sua esperienza a Ballando, pretende, come da lui stesso rivelato, che la squadra della Carlucci, si schieri dalla sua parte…

Qui le parole di Morgan da Oggi è un altro giorno

Ma torniamo alle parole di Selvaggia Lucarelli da La vita in diretta.

Selvaggia Lucarelli commenta la querelle con Morgan

La scrittrice, dalla puntata de La vita in diretta di ieri ha spiegato: “Non c’è stato un botta e risposta, ci sono stati dieci minuti di sproloqui di Morgan, io non riuscivo a parlare. Ha semplicemente ripetuto uno schema molto caro a lui: arriva entusiasta di una nuova esperienza, convince tutti che questa sarà la volta in cui sarà adorabile, affabile, meraviglioso, poi comincia a covare l’idea che tutti tramino contro di lui, inizia a covare la rabbia che poi sfoga e rovina tutto quello che di buono fino a quel momento aveva fatto.” E ancora: “Io l’ho sempre trattato molto bene, sono sempre stata accogliente, affettuosa e soprattutto dei voti altissimi. Tutto quello che è successo è successo nella sua testa.” Ed effettivamente, visto che Morgan dice che avrebbe dovuto denunciarla, non si capisce bene perchè, dal giorno 1, dovrebbe forse riguardare gli interventi di Selvaggia.

Quando poi Alberto Matano chiede alla Lucarelli che cosa ne pensa della querela, la giornalista risponde: “Nel giro di due giorni ha detto che sono una scimmia, poi mi ha scritto in privato che stava scherzando, poi torna a dire che vuole portarmi in tribunale: mi faccia sapere qual è il suo ruolo? Detto questo io credo che Morgan dovrebbe denunciarsi da solo. “

E ancora: “Morgan in tutti questi anni si è sempre sabotato da solo. Va ad X Factor e poi dice che X Factor è un brutto programma, poi va dalla De Filippi e si fa denunciare.. Lui morde sempre la mano da chi gli tende una mano: è questo il problema di Morgan“. Concludendo: “Ora come ora si deve accontentare di farsi giudicare da me, di Zazzaroni, di Canino e di Mariotto: si è dimenticato di dire che anche gli altri però non sono esperti di danza.” E siamo ancora a martedì, la strada che porta al sabato sera è ancora lunga, lunghissima.

