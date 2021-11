Pino D’Angiò, la voce è diversa dopo sei operazioni ma è sempre un grande

Sulle note di “Ma quale idea” di Pino D’Angiò a Oggi è un altro giorno ballano tutti, anche a casa avranno seguito il ritmo. Sorpreso ed emozionato Pino ha guardato Serena Bortone e gli altri mentre si divertivano. Dopo tanti anni la sua musica fa ancora ballare, si alza anche lui, sembra il ragazzo di sempre ma la sua voce è diversa. Dal successo degli anni ’80 alla malattia Pino D’Angiò avrebbe tanto da raccontare. La conduttrice lo presenta al pubblico come messaggio di forza e speranza: “La voce è diversa per le sei operazioni alle corde vocali a causa di un tumore”. Lui non ha alcuna intenzione di essere testimone di chissà cosa: “Sono qui che è già un gran risultato, non è come stai ma come ti senti dentro. Io sono contentissimo di vivere questa avventura che non mi aspettavo, del successo che non mi aspettavo, della famiglia che non mi aspettavo di avere, del lavoro che non mi aspettavo, anche della malattia che non mi aspettavo di avere…”.

Pino D’Angiò a Oggi è un altro giorno

“Non voglio essere testimone di niente e nessuno ma dire che la vita è straordinaria. Quando stai male capisci molte cose in più” sorride mentre lo dice, non si sente un grande lottatore perché ha superato il cancro, non gli sembra di avere lottato.

“Ho sempre vissuto questa cosa pensando come va a finire anche perché del resto cosa vuoi fare. Si dice che si combatte contro il cancro ma è una bugia, tu stai zitto e aspetti che vada bene. Chi ha vissuto o sta vivendo questa esperienza lo sa meglio di me… quando ti dicono che hai un tumore la prima cosa che pensi è perché proprio io, quando ti dicono che ti stai salvando… perché proprio io. Non facciamo questa cosa retorica che sono forte e straordinario, non lo sono. Sono arrivato fino a qui e non so come e perché”.

“Ma quale idea” fa impazzire tutti, nessuno resta seduto, ballano tutti e Pino D’Angiò commenta: “Vi devo dire che di musica non capite niente”. E con lui ci può essere solo il buon umore.

