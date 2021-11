Per Federica Panicucci vicino l’addio a Mattino 5? Ipotesi prima serata o forse no

Si sta facendo un gran parlare soprattutto sui social, di quello che succederà nel futuro prossimo a Federica Panicucci. Ieri, era arrivata una notizia lanciata da Dagospia che riguardava le puntate natalizie di Mattino 5, oggi il giornalista Giuseppe Candela rivela che da gennaio la conduttrice non dovrebbe più essere volto del programma di Mediaset. Ma andiamo per gradi. Come è successo nell’ultimo periodo della passata stagione, Francesco Vecchi guiderà alcune puntate di Mattino 5, secondo quanto anticipato da Dagospia, da solo. In particolare Mediaset avrebbe deciso di mandare inonda Mattino 5 anche nel periodo natalizio, a differenza di quanto successo in passato. Senza però la conduzione doppia ma con il solo Vecchi al timone del programma mattutino di Canale 5. Questo sarebbe solo il primo passo per poi arrivare all’addio definitivo. Giuseppe Candela, con un tweet oggi, ha rivelato che girano voci, di un imminente addio di Federica Panicucci al programma di Canale 5. Qualcuno parla di costi, altri invece, lanciano ipotesi di ogni genere e ve le presentiamo tutte.

Federica Panicucci verso la prima serata di Canale 5 per un reality?

La prima ipotesi ci porta in prima serata. Secondo molti infatti, Federica Panicucci potrebbe esser pronta per un impegno settimanale con un programma in prima serata. Ricordiamo che lo scorso anno Barbara d’Urso conduceva tre programmi senza nessuna difficoltà e lo stesso fa Maria de Filippi, quindi se anche ci fosse una prima serata per la Panicucci, perchè mai dovrebbe rinunciare al programma del mattino? Lavorerebbe in una fascia che va dalle 10 alle 11 magari, avendo il tempo di riposarsi. Certo, se il programma in questione dovesse finire alle 2 di notte, sarebbe più complicato pensare poi di vederla al trucco alle 7 di mattina, e preparare un programma in pochi minuti. E questo va detto, perchè comunque la d’Urso dopo Live, iniziava una diretta alle 17, con tutto il tempo per organizzarsi al meglio.

Ma quale sarebbe il reality pronto per la Panicucci? Mentre Tvblog conferma che sarà Ilary Blasi a guidare la prossima edizione dell’Isola dei famosi, che andrà in onda a fine marzo, dopo il GF VIP, altri esperti di tv si dicono sicuri del fatto che la Blasi non accetterà di fare un’altra edizione del programma di Canale 5. E quindi sarebbe il nome della Panicucci quello scelto. Parliamo però di un programma che come minimo andrà in onda l’ultima settimana di marzo, perchè lasciare Mattino 5 già a gennaio? Ed è qui quindi che entra in gioco un’altra ipotesi, una ipotesi che la d’Urso definirebbe shock. Federica Panicucci prenderebbe il posto di Alfonso Signorini al Grande Fratello VIP 6 dopo Natale.

Dopo il tweet di Giuseppe Candela, tutti gli internauti che si sono improvvisati esperti di tv, hanno avanzato poi anche nuove ipotesi, c’è persino chi torna a parlare di un addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 cosa che onestamente ci sembra inverosimile.

E se ci fosse di mezzo la domenica pomeriggio?

Ci sembra invece molto più probabile un’altra cosa. Amici darà materiale per il pomeriggio di domenica, per almeno un altro mesetto ma poi, con l’inizio del serale, le puntate speciali del pomeriggio non ci saranno. In questo caso si potrebbe pensare di vedere una sorta di day time con pezzi inediti, che però potrebbe nona avere lo stesso appeal e dovrebbe comunque coprire almeno due ore e mezza. Questo potrebbe indebolire Canale 5 nel periodo dell’anno tra l’altro, in cui ci sono maggiori spettatori davanti alla tv. Anche Silvia Toffanin tra l’altro aveva detto che Verissimo alla domenica, era una soluzione momentanea, parlando solo di una decina di puntate. Se quindi si stesse pensando a un nuovo contenitore domenicale da affidare a Federica Panicucci? Ecco questa potrebbe essere una ipotesi da non sottovalutare e che potrebbe spiegare anche la scelta di un addio a Mattino 5 per concentrarsi su un programma che resterebbe fondamentale per Canale 5 che ha riconquistato dopo anni, la domenica pomeriggio.

