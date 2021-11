Che tempo che fa 21 novembre 2021: ospiti e anticipazioni

Dopo il clamoroso successo con la puntata della passata settimana di Che tempo che fa che ha visto Lady Gaga protagonista di una super intervista con Fabio Fazio ( ascolti superiori ai 4 milioni di spettatori in quella parte del programma) si torna oggi in prima serata e non solo.

Nuovo appuntamento, domenica 21 novembre dalle 20.00, su Rai3 con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck. Tra gli ospiti fissi di questa edizione, anche oggi rivedremo Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti. Ma non finisce qui perchè anche per questa sera, sono previsti grandi nomi nello studio del programma di Rai 3. Scopriamo quindi insieme chi arriverà oggi.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti del 21 novembre 2021

Nella puntata di Che tempo che fa in onda oggi su Rai 1 ascolteremo le parole del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in libreria con “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia”, nel quale il politico riflette sulla società odierna, portando avanti la causa dell’autonomia e ponendo come obiettivo quello di una società capace di recuperare il valore del bene comune.

E anche oggi spazio al cinema a Che tempo che fa. Tra gli ospiti di Fabio Fazio ci sarà anche il Premio Oscar Paolo Sorrentino, autore del film “È stata la mano di Dio”, vincitore del Leone D’Argento – Gran Premio della Giuria all’ultimo Festival del Cinema di Venezia e che rappresenterà l’Italia nella selezione per il Miglior Film internazionale agli Oscar, nelle sale dal 24 novembre e in streaming dal 15 dicembre;

Nello studio di Rai 3 anche Virginia Raffaele presto impegnata nella seconda edizione di Lol-Chi ride è fuori il programma rivelazione della passata stagione, se così possiamo dire, anche quest’anno su Amazon Prime Video. Tr agli ospiti della puntata di Che tempo che fa di oggi ascolteremo anche il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.

E ancora, TvBoy, pseudonimo di Salvatore Benintende, uno dei più importanti street artist italiani nel mondo, dal 2 dicembre al Mudec di Milano con la sua personale e in uscita con il volume “TvBoy”. E ancora: il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, nelle librerie con “Indro. Il 900. Racconti e immagini di una vita straordinaria”; i giornalisti Nello Scavo, Annalisa Cuzzocrea e i corrispondenti Rai Marco Varvello dalla Gran Bretagna, Rino Pellino dalla Germania e Marc Innaro dalla Russia.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, lo chef stellato Antonino Canavacciuolo, nelle librerie con “La cucina di famiglia. 40 ricette spiegate come a casa”, Tosca D’Aquino, il comico Maurizio Ferrini, Francesco Paolantoni e Lello Arena.

