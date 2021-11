Tiziana Giardoni “Sto cercando di reagire alla morte di Stefano ma sto ancora male”

La moglie di Stefano D’Orazio ci sta provando a risollevarsi dalla sua morte ma Tiziana Giardoni sta ancora male, lo confida tra le lacrime a Verissimo. Silvia Toffanin non riesce a non piangere mentre ascolta la sua ospite che ha tutto il bisogno di tirare fuori il peso che si porta dentro. “Non posso dire di avere metabolizzato questo dolore, sto cerando di reagire ma è un dolore che non riesco a farmi passare ancora perché c’è qualcosa dentro di me che mi fa ancora tanta rabbia”. Non ha potuto salutare Stefano D’Orazio e suo padre. Sa che è un dolore che appartiene a molte persone e Tiziana Giardoni per questo ripete: “Quando vedi che l’amore della tua vita lo vedi portartelo via così…”.

Tiziana spiega che Stefano D’Orazio non aveva malattie gravi

“Non aveva malattie gravi, non era malato di leucemia come è invece stato detto, ma da due anni aveva una malattia autoimmune infiammatoria. Stavamo cercando una cura ed eravamo riusciti a farlo, stava molto meglio ma le sue difese immunitarie erano basse”.

Ha già raccontato cosa è accaduto, come Stefano è stato contagiato dal Covid. Ha un rimorso enorme, anche se non è sicura che tutto sia accaduto a quella cena con la famiglia.

Il dolore torna quando pensa che dopo il ricovero non l’ha più visto, non l’ha mai sentito nemmeno al telefono. Non l’ha visto nemmeno nella cassa da morto, l’ha visto fuori dall’ospedale, nella bara già chiusa. Sono lacrime di disperazione ancora forte quelle di Tiziana.

“Non meritava di andare via così, non riesco a stare bene con me stessa e non riesco ad accettare quello che è successo a mio marito e a mio padre. E’ qualcosa davvero di drammatico ma è successo a tante persone in Italia e non è accettabile una situazione del genere”.

“Ci incontreremo ancora sicuramente ma devo reagire, devo farlo” lo ripete per farsi forza. “Il modo migliore è fare qualcosa per non dimenticare tutto quello che è stato Stefano e il modo migliore forse l’ho trovato. Un’associazione che porta il suo nome per fare del bene, per onorarlo”. Tiziana ha il pieno appoggio dei Pooh, ancora loro sono in questo progetto.

