Serena Bortone rivolge a Federico Lauri la domanda che tutti vorrebbero fargli

Solo Serena Bortone è riuscita con il massimo della naturalezza a fare a Federico Lauri la domanda che tutti avrebbero voluto fargli. A Ballando con le Stelle qualcuno ha ipotizzato che Federico Fashion Style si nasconda, che non voglia raccontare tutto di se stesso. Lui dopo le esibizioni ha sempre sorriso in attesa che arrivasse la domanda, pronto a rispondere, anche a Selvaggia Lucarelli. Di sabato sera però la domanda precisa non è ancora stata formulata ma a Oggi è un altro giorno la Bortone ci è arrivata in pochi secondi. Ha spiegato che Federico Lauri ha una figlia, che la piccola è nata con la fecondazione assistita. Così il suo ospite ha potuto aggiungere che la fecondazione assistita è stata necessaria per un suo problema di salute e che lui è eterosessuale. Ed ecco la risposta che di certo deluderà qualcuno.

Federico Lauri a Oggi è un altro giorno

“A noi non interessa sapere il tuo orientamento sessuale” è così che aveva iniziato il discorso Serena Bortone, sapendo che a Federico avrebbe dato fastidio. Invece no, Lauri non ha alcun problema… “ma è Selvaggia Lucarelli che gira e rigira su questa domanda, se lei vuole farmela può… Io ne posso benissimo parlare, non ho nulla da nascondere. Io sono eterosessuale e non ho nessuna cosa da nascondere, ovvio che se me lo chiedi tu è un discorso ma se me lo chiede Selvaggia io le vorrei rispondere in un’altra maniera… perché lei pensa che io nasconda qualcosa”.

In collegamento ci sono anche i genitori di Federico, la madre conferma che lui è sempre stato così eccentrico, che già all’asilo sistemava i capelli alle bambine. Federico Fashion Style è sempre così, ogni giorno della sua vita si veste con le paillettes e cerca di attirare l’attenzione con il suo stile così particolare. Anche in treno per arrivare a Milano era vestito così, come in trasmissione. In questo modo tutti lo hanno riconosciuto, gli hanno chiesto una foto, altrimenti nessuno l’avrebbe visto.

