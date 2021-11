Federico Fashion Style a Ballando: “Vesto con le pailettes ma non sono gay”. Canino dubita

Non si è ben capito quali fossero i dubbi di Fabio Canino sul discorso fatto da Federico Fashion Style ieri a Ballando con le stelle. Se infatti Selvaggia Lucarelli ha ben spiegato che non trova onesto Federico, per il suo modo di porsi, Canino invece ha detto di non credere a quello che il parrucchiere dice e che forse, c’è altro che dovrebbe raccontare. L’aspirante ballerino sa bene che anche a Ballando deve affrontare il dubbio che tutti hanno quando lo incontrano e infatti nella clip che ha preceduto la sua esibizione ha spiegato che da sempre, a causa del suo modo di fare e di vestire, tutti pensano che sia gay. Ed era questo che Fabio Canino metteva in dubbio? Anche lui non crede fino in fondo al racconto di Federico Fashion Style? Non è dato saperlo. Una cosa però è certa: Federico ha detto che non mente su niente e che tutto quello che ha raccontato corrisponde al vero. Per cui possiamo fare solo una cosa: credergli.

Ma vediamo le parole di Federico nella puntata di Ballando con le stelle in onda il 13 novembre 2021.

Federico Fashion Style a Ballando con le stelle: le paillettes non significano che sia gay

Selvaggia Lucarelli gli aveva chiesto di aprirsi e raccontarsi di più e Federico lo ha provato a fare. Nella clip di ieri ha parlato della sua vita privata:

Come tutti gli esseri umani anche io ho le mie fragilità. Essere fashion e glamour come me non è compreso da tutti. Quando ero piccolino sicuramente ero completamente differente dagli altri miei compagni. Loro andavano ai compleanni in tuta e io invece indossavo già le giacchette di paillettes. Non essere capito bene alcune volte mi ha dato dei momenti di fragilità. Per me però era la cosa giusta e io mi vedevo bene in quel modo, con i miei abiti. Ho imparato a non ascoltare quello che diceva la gente.

E ancora:

Sicuramente anche oggi che sono Federico Fashion Style, camminando per strada sento certe cose. Per me però essere così è la normalità. Andare in giro così al bar alle 10 del mattino è normale e se qualcuno dice ‘guarda sto gay’, manco lo ascolto più. Non perché uno si veste così deve avere un orientamento diverso, oppure deve essere etichettato per qualcuno che non è. Uno nella vita può andare con un uomo, una donna o con tutti e due insieme, sono gusti suoi e basta. Non ci vedo nulla di male in questo.

Federico anche nelle passate puntate di Ballando aveva spiegato che anche suo padre in un primo momento non voleva che facesse il parrucchiere, ritenendolo un lavoro da donna. Poi però le cose sono cambiate. Il Lauri ha concluso:

L’essere fashion però non è legato ad un orientamento. Mi sento bene come sono e me ne frego del giudizio. Perché non mi importa quello che possono dire le altre persone

Le sue parole non hanno convinto Fabio Canino, lo ribadiamo, che ha detto di essere convinto che ci sia altro che Federico debba dire. Del resto il protagonista del Salone delle Meraviglie è abituato a questo genere di commento, glielo fanno da quando è approdato in tv e forse anche da prima…

