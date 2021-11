Ascolti del lunedì: Blanca parte con il botto, un altro record per Rai 1

Una sfida inedita quella del lunedì sera il 22 novembre 2021. Il Grande Fratello VIP 6 se la deve vedere ancora una volta con una fiction di Rai 1 ma questa volta l’avversario da battere è Blanca e i dati di ascolto del 22 novembre ci rivelano come sono andate le cose: per la serie di Rai 1 ecco un altro ascolto pazzesco. Oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv per la prima puntata di Blanca. Numeri davvero incredibili che permettono alla rete di avere un’altra fiction che migliora gli ascolti delle precedenti e si candida a diventare una delle più viste dell’autunno 2021. Il Grande Fratello VIP 6 fa i soliti ascolti del lunedì sera, nulla di nuovo sotto il sole, ma numeri che Mediaset conosce bene e che immaginiamo siano quello che ci si aspetta.

La fiction di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta è un vero gioiellino. Per certi versi ci ricorda anche un po’ Morgane, la serie francese capace di incassare in patria oltre 10 milioni di ascolti in prima serata. Blanca è un po’ pasticciona come Morgane e proprio come lei ha un dono: quello di aver sviluppato, a causa della sua cecità, tutti gli altri sensi. Se Blanca serviva a dimostrarci, tra le altre cose, quanto sia difficile fare una vita “normale” quando si è non vedenti, ma come allo stesso tempo sia possibile lavorare, vivere in modo autonomo e provare anche a realizzare un sogno, ci è riuscita in pieno. Tanta autoironia per la protagonista abituata alle figuracce di chi non si rende conto che è cieca e di chi non a come comportarsi con lei. Una bella lezione senza pietismi, di quelle che fanno bene anche ai telespettatori.

Del Grande Fratello VIP 6 non abbiamo molto da dire. Il reality andrà in onda fino a marzo e onestamente la cosa ci “spaventa”. Da settimane rivediamo le stesse dinamiche trite e ritrite, nessuna cosa interessante all’orizzonte. E del resto se per il conduttore la proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca Cipriani era la pagina più interessante della serata, capirete bene che siamo davvero dalla frutta. Sono ormai mesi che ripetiamo le stesse cose, come anche che facciamo notare l’inutilità di iniziare una prima serata quando mancano ormai pochi minuti alle 22, che facciamo notare il non essere adatto di un conduttore a un programma di questo genere. Tutte cose che restano qui, nero su bianco, ma di cui non interessa nulla a nessuno. Se infatti ci si prepara ad allungare un reality di questo livello per mesi, vuole dire che si è artefici del proprio destino e consapevoli delle scelte fatte. Perchè quindi stare a ripetere sempre le stesse cose?

Vediamo quindi nel dettaglio i numeri del lunedì sera.

Gli ascolti del 22 novembre 2021: ecco i dati auditel della serata di ieri

Blanca al suo debutto su Rai 1 registra un ascolto medio di 5.672.000 spettatori al 26.0% di share. Numeri che rendono la fiction una delle più viste insieme a Imma Tataranni. Due donne, Maria Chiara Giannetta e Vanessa Scalera che lasciano il segno.

Per la puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri, la media dei ascolti è di 3.138.000 spettatori al 20.6%. La puntata del lunedì come sempre va meglio di quella del venerdì sera che invece è un vero e proprio disastro.

Vediamo le altre reti

Su Rai2 il documentario Sotto il Vulcano registra un ascolto pari a 864.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Italia 1 Jack Ryan – L’iniziazione ha intrattenuto 1.162.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.773.000 spettatori pari ad uno share del 7.7%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 826.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 357.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro segna 228.000 spettatori con l’1.1%.

