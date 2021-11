Boom di ascolti per Bohemian Rhapsody su Rai 1, chiude senza guizzi Storia di una famiglia perbene

Con un po’ di ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono arrivati oggi i risultati ! Nella sfida agli ascolti tv del 24 novembre 2021 a vincere senza nessuna difficoltà è Rai 1 con il film evento Bohemian Rhapsody. A oltre due anni e mezzo dall’uscita del film nelle sale, il biopic dedicato alla storia dei Queen conquista, nel giorno del trentesimo anniversario della morte di Freddy Mercury, un risultato ottimo. Da tempo i film evento della Rai non incassavano un dato simile e invece ieri, con oltre 5 milioni di spettatori davanti alla tv, Rai 1 ha conquistato una nuova fetta di pubblico. Chi non aveva mai visto il film, e chi invece ha voluto goderselo nuovamente anche stando comodamente seduto sul divano e non al cinema! Un ottimo risultato quindi per Bohemian Rhapsody in una serata tra l’altro, ricca di proposte. Su Canale 5 ad esempio è andata in onda l’ultima puntata della fiction Storia di una famiglia perbene che non ha raggiunto i 4 milioni di spettatori ma ha segnato in qualche modo, una risalita per i prodotti Mediaset, continuando sulla scia di Buongiorno mamma e Luce dei tuoi occhi. Siamo ancora molto distanti dai risultati che la Rai colleziona con le sue fiction, ma è comunque un primo passo .

Da segnalare il crollo di Chi l’ha visto che si sta occupando da settimane della vicenda di Nada Cella, una storia che deve per forza portare verso il vero assassino della ragazza ma che televisivamente parlando, non ha l’appeal, ahinoi, dei grandi casi che il programma ha trattato in altre occasioni.

Vediamo nel dettaglio i dati auditel della serata di ieri.

Gli ascolti del 24 novembre 2021: ecco i dati auditel della prima serata

A vincere la serata è Rai 1 con Bohemian Rhapsody visto da 5.031.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale 5 il finale di Storia di una Famiglia Perbene ha raccolto davanti al video 3.496.000 spettatori pari al 17.1% di share. Terzo gradino del podio per Federica Sciarelli. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.683.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1% (presentazione di 18 minuti: 1.756.000 – 7.2%).

Le altre reti.

Su Rai2 Mare Fuori ha interessato 1.004.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Su Italia 1 Wolverine: l’Immortale ( non ancora disponibili i dati). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 600.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 808.000 spettatori con uno share del 4.6%. Su Tv8 X Factor segna 291.000 spettatori con l’1.5%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 277 .000 spettatori con l’1.2%.

