Paolo Conticini dedica alle donne “Ti meriti un amore”

Quanto amore per le donne nella voce di Paolo Conticini mentre legge la poesia di Frida Kahlo “Ti meriti un amore”. Il tono non è quello di un attore ma di un uomo emozionato, di un uomo che rispetta le donne, che le ama e che a Oggi è un altro giorno ha scelto versi che tutti gli uomini dovrebbero dedicare alle donne, a tutte le donne. Purtroppo non è così. Le donne di Oggi è un altro giorno sono vestite di rosso, hanno le scarpe rosse, gli uomini il nastrino rosso sul petto, è il colore del 25 novembre, del tutti contro la violenza sulle donne. Paolo Conticini si siede sulla panchina rossa, altro simbolo che ritroviamo in tante città, ma spesso non basta a fermare gli uomini violenti. Accanto a Conticini siede Serena Bortone, anche lei è emozionata.

Paolo Conticini regala a Serena Bortone la poesia di Frida Kahlo

“Grazie Paolo, ce lo meritiamo tutte davvero, grazie alla tua splendida voce, a questo bel testo che ci hai letto. Sentircelo ridire ci aiuta anche a capire se ci imbattiamo in qualcosa che non funziona” conclude la Bortone chiedendo a tutti di avvicinarsi a Memo Remigi per dedicare alle donne le canzoni più belle.

Conticini confessa di essere in accumulatore seriale, non riesce a buttare le cose che magari gli regalano, oggetti a cui per qualche motivo è affezionato. Spera sempre lo faccia sua moglie in sua assenza. Lei lo fa e lui finge di non accorgersene. Ha un orsacchiotto che conserva da sempre, Gigi, ha 54 anni, era stata regalato a suo fratello ma non l’aveva voluto, poi l’ha preso lui e non l’ha più lasciato. Quanti uomini sono capaci di raccontare queste cose così semplici e quanti dedicano una poesia come questa alle donne?

“Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,

con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,

con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.

Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,

in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,

che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.

Ti meriti un amore che voglia ballare con te,

che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi

e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni.

Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,

che ti appoggi quando fai il ridicolo,

che rispetti il tuo essere libera,

che ti accompagni nel tuo volo,

che non abbia paura di cadere.

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie,

che ti porti l’illusione,

il caffè

e la poesia”.

