Stefano De Martino conduce Bar Stella e mostra i primi dettagli

Stefano De Martino ha conquistato altre serate in tv ma con Bar Stella il passo è gigante. Da ballerino ripescato da Maria De Filippi dopo il no dei prof di Amici, a conduttore che non deve dire grazie a nessuno. Stefano ha anche cambiato la sua biografia sui social; prima era una descrizione simpatica di quanto lui fosse meno noto delle sue ex compagne. Adesso si legge: “Bar – Bisnonno barista, nonno barista, papà barista. Vi pare che proprio io…? Bar Stella dal 28 dicembre su Rai 2” e dal suo profilo social arrivano anche le prime foto di quel bar che si trasforma in un programma ideato da lui. Stefano De Martino ha studiato, testa bassa e la capacità di lasciare fuori dal suo lavoro la vita privata. Non è più un ballerino ma è un conduttore.

Bar Stella rivive e da Torre Annunzata arriva in tutta Italia

Era il 1922, la prima apertura del Bar Stella, non sarà un vero bar che vedremo dal 28 dicembre e l’emozione è alta. “Stella scendi giù, vienimi vicino, entra dalla finestra, infilati nel mio taschino” è una citazione che Stefano De Martino riporta nella didascalia che mostra qualche dettaglio del suo Bar Stella. Due puntate in onda su Rai 2 o forse di più. Stefano De Martino piace nel ruolo di conduttore, mentre sembra avere smesso di ballare, perché come ha confidato lui nessuno se ne è accorto.

Dopo Made in Sud, L’isola dei famosi nella veste di inviato e soprattutto Stasera tutto è possibile, Rai 2 gli affida Bar Stella. Il nome l’ha scelto lui, è il bar in cui si esibiva da piccolo, aveva 5 anni e quello era il locale del nonno a cui resta sempre legato.

La curiosità è alta. Stefano De Martino riuscirà a portare in tv i programmi che hanno fatto la storia con Renzo Arbore? Ma soprattutto, piacerà al pubblico?

