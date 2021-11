Marcello decide di lasciare Uomini e Donne ma in studio si polemizza: non è sincero

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 29 novembre 2021, Marcello si è presentato elegantissimo in studio. Maria de Filippi ha spiegato che l’imprenditore aveva qualcosa da dire e che stava per lasciare il programma. E così Marcello ha raccontato quello che di bello gli è successo nelle ultime due settimane. Parole che hanno provocato la reazione di Gianni Sperti, di Tina e anche di alcune dame che sono uscite con Marcello in questo periodo. A quanto pare, in molti non credono al racconto di Marcello. Dalla parte del cavaliere di Torino invece, Maria de Filippi che lo ha ringraziato per il suo modo corretto di comportarsi, visto che avrebbe potuto anche non presentarsi più e non dire niente alla redazione e invece è stato sincero. Le parole di Maria però non sono bastate a convincere Tina Cipollari e gli altri: per molti, Marcello non è stato sincero. Ma per quale motivo?

Marcello sceglie di lasciare Uomini e Donne: il motivo

Marcello ha spiegato che circa una quindicina di giorni fa nella sua agenzia immobiliare è entrata una donna dalla quale è rimasta subito molto colpito e affascinato. E anche se non si dovrebbe fare, perchè non è professionale, lui ha preso il numero di telefono e l’ha contattata. Tra loro c’è stato quindi uno scambio fino a che si sono visti. Maria ha anche spiegato che Marcello ha subito avvisato la redazione e che appunto, nella precedente puntata, aveva detto di voler lasciare il programma proprio per questa ragione. Poi c’era stata tutta la discussione con Armando sulla segnalazione e il resto e la questione era passata in secondo piano. Nel frattempo però Marcello con questa donna ha iniziato a vedersi e si sono frequentati tanto che lei gli ha mandato anche un messaggio importante che lo ha portato a scegliere di lasciare il programma per viversi questa storia fuori. Marcello commosso, spiega che lei si è detta pronta a “prendersi cura di lui” parole che una donna non gli diceva da tempo, parole che lo hanno portato a prendere questa decisione. Secondo Gianni e Tina però le tempistiche sono strane e continuano a insinuare che ci sia dell’altro dietro.

Il dibattito in studio è stato parecchio acceso ma alla fine, sarà solo Marcello a sapere se ha raccontato la verità oppure no. Come ha fatto notare Maria, sta lasciando il programma, come è giusto che sia, per una conoscenza. E questa sarebbe la normalità. Forse bisognerebbe chiedersi, lo aggiungiamo noi, come mai queste cose non capitino a chi è in quello studio da anni ( 5 anni, 4 anni, 10 anni).

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".