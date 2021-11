La bugia di Gabriele Cirilli alla mamma prima di morire

Gabriele Cirilli prova a non commuoversi, a Oggi è un altro giorno cerca di non guardare la foto della sua mamma, racconta le cose più importanti che gli ha insegnato, poi racconta di quella bugia detta prima di morire. E’ una bugia di quelle che possono solo fare del bene, non si pente di averla detta, Cirilli la racconta con tutta la tenerezza possibile. “E’ stata una donna fondamentale nella mia vita mi ha appoggiato molto nel mio lavoro. Mi ha insegnato a volere bene, mamma è stata una donna strepitosa e a Sulmona mi salutano solo per mia madre, non perché sono quello della tv”. Era una donna che quando c’era da dare una mano lei era in prima fila. “Mi manca molto, spesso quando parlo di mia madre mi commuovo ma lei si arrabbierebbe” confida Gabriele Cirilli prima di raccontare i suoi ultimi giorni e quella bugia.

Gabriele Cirilli non è riuscito a salutare sua madre per l’ultima volta

“Era in ospedale, quell’anno non feci Tale e Quale ma lei non lo sapeva e non volevo dirglielo…”. Mamma Augusta era in terapia intensiva, stava male ma si ricordava del venerdì sera, della sera in cui c’era suo figlio in televisione. “Le dissi che la tv non si poteva mettere in terapia intensiva e ho mentito dicendo che andavo lo stesso…” così ha fatto, è andato via ma per quella bugia forse non ha fatto in tempo a tornare da lei.

Lo avvisarono che la madre era peggiorata, arrivò da Monza che era ormai troppo tardi: “Quando sono arrivato era già… i miei fratelli erano lì e io… questa cosa mi è dispiaciuta tanto – poi aggiunge – Forse è stato anche un bene che non l’ho vista” e la ricorda con l’ultimo sorriso, l’ultimo saluto ancora in vita.

Il papà invece l’ha visto nel suo ultimo istante e anche quello è un momento che non dimenticherà mai.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".