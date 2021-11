La moglie di Gabriele Cirilli in tv senza trucco, è la più bella

“Mia moglie Maria e il cabaret mi hanno salvato” non è la prima volta che Gabriele Cirilli racconta della depressione da cui l’ha tirato fuori la donna della sua vita. Maria è l’unica che abbia amato, un colpo di fulmine ma anche un colpo di fortuna incredibile. A Oggi è un altro giorno Cirilli racconta: “Ero depresso, stavo sul divano e aspettavo che lei tornasse dal lavoro, eravamo sposati”. Maria è farmacista, tornava a casa dal lavoro e a lui dispiaceva di farsi vedere in quello stato, era consapevole della sua depressione. Lei prese il coraggio di lasciare la farmacia, si licenziò per trasferirsi da Roma a Milano, Maria credeva nel talento di Gabriele che non aveva ancora spiccato il volo. Anche Cirilli ha sempre pensato che prima o poi qualcosa sarebbe accaduto, che la ruota avrebbe girato anche a suo favore ma è sua moglie che ha messo tutto da parte per amore. Si sente in colpa, sa di non avergli regalato una vita semplice ma l’amore ha forse riempito tutte le mancanze. Ancora oggi Gabriele Cirilli confessa di avere dei momenti difficili; è accaduto durante la pandemia con i teatri chiusi.

A Oggi è un altro giorno la moglie di Gabriele Cirilli

Un’intervista vera come sempre per Cirilli tra risate e occhi lucidi ma quando parla di sua moglie non esiste nessun altro. Le confidenze allo specchio e poi un brano da cantare tutti insieme accanto a Memo Remigi. Serena Bortone vede Maria dietro le telecamere, le chiede di raggiungerli, la prende per mano. Jeans, maglietta, scarpe basse e niente trucco, Maria è sempre la ragazzina di cui Gabriele si è innamorato quando erano adolescenti, quando al primo sguardo pensò che sarebbe diventata sua moglie.

E’ per lei che canta “Un amore così grande” e Maria si commuove, bellissima ben oltre il make up perfetto, vestita di un amore che con Gabriele ha saputo coltivare. Ha rinunciato al suo lavoro ma ne ha inventato un altro, per questo sono sempre insieme, felici, innamorati, grati l’uno all’altra ma è lei così forte e bella.

