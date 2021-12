Pomeriggio 5 sei punti sotto La vita in diretta si prepara per l’arrivederci alla d’Urso

Niente da fare , un nuovo mese è iniziato ma le cose per Pomeriggio 5 non sono cambiate. Non è bastato cercato di riprendere la vecchia via, rimettersi su quella rotta che per anni ha decretato vincente il programma di Barbara d’urso. Non piace più neppure quel mood a quanto pare e Pomeriggio 5 si prepara a chiedere i battenti, nella sua classica versione, per lasciare il posto a una edizione natalizia del programma. Barbara d’urso si prepara quindi ad andare in ferie e al suo posto, stando a quelle che sono le ultime notizie, dovrebbe arrivare Simona Brachetti che il pubblico di Mediaset ha imparato a conoscere questa estate, quando l’abbiamo vista al timone di Morning News. E la nuova versione di Pomeriggio 5, che dovrebbe andare in onda dal 20 dicembre, si chiamerebbe, stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, Pomeriggio 5 News, cosa che però al momento, è bene ricordarlo, Mediaset non ha ancora confermato. Barbara d’Urso tornerebbe poi dopo il 6 gennaio ( probabilmente il 10) con la versione classica del suo programma.

Nel frattempo però bisogna fare i conti con gli ascolti sempre poco convincenti del programma di Canale 5 che viaggia a una media del 12 % tallonato ( e spesso anche superato ) da Geo. La vita in diretta è praticamente irraggiungibile. La differenza è di oltre 6 punti, un gap che difficilmente, potrà essere risanato. Un gap che non si vuole risanare. Abbiamo infatti detto e scritto più volte quella che sarebbe apparentemente la soluzione migliore, ossia la partenza del programma di Barbara d’urso alle 17 in contemporanea ( se non persino prima ) de La vita in diretta. Sarebbe l’unico modo per sperare di “scippare” una parte del pubblico alla rai. Ma questo tentativo, a quanto pare, non rientra nelle opzioni.

Pomeriggio 5 allarme rosso: -6 da La vita in diretta

Ma passiamo ai numeri, analizzando ad esempio, i dati di ieri, 1 dicembre 2021.

A proposito degli ascolti di Vita in diretta, visto che si parla spesso di traini, ricordiamo che il programma di Rai 1 parte dopo il Tg1 ( che ieri ha fatto 1.571.000 e il 14.5%, Tg1 Economia a 1.686.000 e il 15.4%). La Vita in Diretta che prende la linea subito dopo, realizza un ascolto di 2.022.000 spettatori con il 17.1% nella presentazione dalle 17:05 alle 17:35 e 2.460.000 spettatori con il 18.1% dalle 17:35 alle 18:41.

Vediamo quello che succede invece nel pomeriggio di Canale 5, imbattibile nella fascia che va dalle 14 alle 17.Beautiful conquista 2.476.000 spettatori (17.8%) e Una Vita 2.435.000 spettatori (18%), mentre Uomini e Donne sigla 2.851.000 spettatori pari al 23.9% (Finale a 2.330.000 e il 21.1%), Amici 2.155.000 spettatori (19.6%), Grande Fratello Vip 1.940.000 spettatori (17.9%) e Love Is In The Air 1.820.000 spettatori (15.5%).

Come si può vedere quindi, il programma di Canale 5 ha un traino migliore di quello di Rai 1 che parte più indietro. Pomeriggio Cinque perde persino pubblico nella prima parte rispetto alla soap turca e viene visto da 1.724.000 spettatori pari al 13.9% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:48 e 2.010.000 spettatori pari al 14.7% dalle 17:52 alle 18:29 (I Saluti a 1.805.000 e il 12%).

Continuiamo quindi a tenere d’occhio Geo che ieri, ha fatto praticamente lo stesso risultato in share, di Canale 5. Aspettando… Geo arriva a 912.000 spettatori (8.3%) e Geo a 1.614.000 spettatori (12%).

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".