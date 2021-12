Mattino 5 è da record di ascolti: perchè la “cacciata” di Federica Panicucci?

Continuano a riconcorrersi i rumors che riguardano Mattino 5 e Pomeriggio 5 e le versioni natalizie dei due programmi. Da settimane infatti si parla di quello che succederà nelle prossime settimane con Mattino 5 in onda anche nel periodo di festa ( nelle passate stagioni c’era invece la unga pausa natalizia) e Pomeriggio 5 affidato nelle feste a una giornalista, con le ferie per Barbara d’Urso. Ma non solo. Si parla anche della possibilità di un addio sia per Federica Panicucci che per Barbara d’Urso. Questione di costi, dicono. Non questione di ascolti, almeno nel caso di Mattino 5 e quindi di Federica Panicucci. Se infatti il programma di Barbara d’urso è in picchiata libera e continua a perdere la sfida con Rai 1 ( settimana scorsa per tre giorni è risultato terzo programma più visto nella sua fascia battuto anche da Geo), diverso è il discorso per Federica Panicucci che insieme a Francesco Vecchi, incassa ascolti brillanti. Record stagionali su record, e Mattino 5 continua a battere, nelle ultime settimane, senza troppa difficoltà anche Storie Italiane, riprendendosi quindi la leadership di quella fascia.

Perchè quindi, in un momento d’oro per la rete, si pensa a questa sostituzione? Federica Panicucci, a quanto pare, non tornerebbe dopo la pausa natalizia, pausa forzata. Al suo posto potrebbe restare solo Francesco Vecchi o in aggiunta, una giornalista. Questione di costi, lo ribadiamo, secondo i conti aziendali infatti, si risparmierebbe moltissimo con il programma affidato a due giornalisti, o comunque a una risorsa interna, come è successo questa estate per Morning News. A tal proposito, secondo quanto scrive anche Francesco Canino, giornalista che si occupa di tv oggi, i due programmi nella versione natalizia dovrebbero chiamarsi Mattino 5 news e Pomeriggio 5 News. Proprio a richiamare il programma che era stato condotto questa estate dalla Bianchetti che tra l’altro, tornerebbe nel pomeriggio, prendendo nei giorni di festa, il posto di Barbara d’urso.

Federica Panicucci vicina all’addio a Mattino 5?

Da tempo si dice che a Cologno Monzese, con l’avvento di Piersilvio e i conti da far tornare, tiri un’aria diversa. E a quanto pare, molto presto, se ne vedranno i cambiamenti. Va detto, che Federica Panicucci è molto attiva sui social, anche se in modo diretto non dice mai nulla, dal suo account Twitter dispensa “like e cuoricini” a chi sostiene che quelle di questi giorni siano solo chiacchiere e che non ci sia nulla di fondato, come a voler smentire tutte le voci che circolano appunto.

Quello che succederà non possiamo ancora saperlo visto che Mediaset in modo ufficiale non ha comunicato nulla. Non possiamo quindi fare altro che attendere. Le ultime voci sembrerebbero, lo ribadiamo, confermare una uscita della Panicucci che non tornerebbe neppure a gennaio ( e se fosse vero, lo scopriremo tra pochi giorni, con i suoi saluti al pubblico di Mattino ). Per Barbara d’Urso invece, nonostante il flop di Pomeriggio 5, ci sarebbe un ritorno nel 2022 in attesa poi di decidere il destino del programma che non sembra comunque essere destinato ad avere lunga vita.

