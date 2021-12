Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi: “Ti voglio bene”

Oggi è il compleanno di Maria De Filippi, un anno speciale perché la conduttrice compie 60 anni. Dopo gli auguri di Silvia Toffanin a Verissimo ci sono gli auguri speciali di Pier Silvio Berlusconi. “E’ un traguardo bellissimo per la vita che tu raggiungi con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato e per come li hai raggiunti”. Berlusconi che rappresenta il cuore di Mediaset parla non solo per l’azienda che rappresenta ma per la televisione italiana. “Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione, con il tuo modo diretto e asciutto sei arrivata dritta al cuore degli italiani, dei telespettatori, sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Io Maria ti devo ringraziare per quello che hai fatto per Mediaset e per tutto il lavoro che farai nei prossimi anni”.

Gli auguri a Maria De Filippi a Verissimo

L’emozione di Pier Silvio Berlusconi va oltre il suo ruolo nell’azienda, passa dagli auguri nell’ambito del lavoro a quelli personali. “Devo dire che anche personalmente mi emoziona farti gli auguri di buon compleanno. Io e te ci capiamo sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è davvero speciale”.

Berlusconi racconta del periodo di lockdown, delle volte che si sono sentiti spesso per organizzare il lavoro: “Penso ai momenti del lockdown dove sentendoci più volte per gestire le questioni di lavoro ci siamo trovati a parlare delle nostre paure, dei nostri sentimenti e più volte ci siamo detti ‘chiamami a qualunque ora’. Ecco io devo dire che il rapporto che c’è tra di noi di rispetto e stima professionale, di affetto e di fortissimo legale umano è qualcosa che io tengo proprio nel mio cuore – e conclude – Io penso che tu sia una persona speciale, so di poter contare su dite e voglio dirti che tu potrai sempre, sempre, contare su di me. Ti voglio tanto bene, buon compleanno”.

