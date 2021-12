Maria De Filippi festeggia i 60 anni, un compleanno speciale

Il 5 dicembre Maria De Filippi festeggia un compleanno importante, 60 anni. Ed è Maurizio Costanzo, che di anni ne ha 83, a raccontare alla rivista Oggi come festeggeranno il compleanno della conduttrice. Un party in questo periodo non sarebbe la scelta migliore ma Maria De Filippi forse in ogni caso non avrebbe festeggiato con tante persone. Preferisce il calore della famiglia e delle persone a lei, a loro, più cari. Magari in tv i collaboratori organizzeranno per lei un momento speciale; 60 anni è un bel traguardo. Fuori dagli studi televisivi però di certo non ci sarà nessun mega party, nessuna grande festa da organizzare; la De Filippi e suo marito sono ben più discreti.

Chi ci sarà al compleanno di Maria De Filippi?

Maurizio Costanzo confida che hanno organizzato una cena con quattro o cinque persone a tavola. “La verità è che noi puntiamo sempre sull’intimità”. Di certo ci sarà il figlio della coppia, Gabriele, ma gli altri posti da chi saranno occupati?

27 anni di matrimonio per Costanza e la regina di Canale 5 e lui la risposerebbe anche domani. Una storia in cui pochi credevano ma lui spiega anche il perché tra loro il legame è così forte: “In lei ho trovato comprensione e tra di noi c’è amicizia. Sbaglia chi sottovaluta questo sentimento: in una coppia è essenziale: senza amicizia non ci può essere solidarietà. Ho avuto altre tre mogli, ci ho messo un po’ a trovare la persona giusta”.

La comprensione tra loro è totale ma Maurizio Costanzo ammette di non avere capito subito che Maria sarebbe rimasta per sempre accanto a lui: “Me ne sono reso veramente conto dopo tre o quattro anni. Non c’è il momento preciso impresso nella memoria, la sensazione è piuttosto quella del consolidarsi di una intima, profonda, convinzione”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".