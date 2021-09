Maria De Filippi celebra il matrimonio di Alessandro, Giordana Angi canta per gli sposi

Con molti dei suoi collaboratori Maria De Filippi ha un legame molto stretto e non solo di lavoro, al punto che Alessandro le ha chiesto di celebrare il suo matrimonio. Nozze romantiche in riva al mare, ovviamente nozze civili per Alessandro, il collaboratore di Maria De Filippi, e Bruno. Presenti alla cerimonia anche Giordana Angi e Raffaella Mennoia, le più note tra gli invitati. Alla cantante di Amici è toccato il compito di emozionare sposi e invitati cantando un suo brano subito dopo il sì. Alla conduttrice il compito più autorevole, quello di unire la coppia che conosce da tempo. E’ su Instagram che girano foto e video del magico momento e si nota soprattutto Maria De Filippi con la fascia tricolore.

Maria De Filippi unisce in matrimonio Alessandro e Bruno

Elegantissima Maria De Filippi ha scelto di indossare un tailleur bordeaux e per niente in imbarazzo con la fascia tricolore ha unito in matrimonio Alessandro e Bruno. Il tutto si è svolto in un contesto molto romantico, in spiaggia, in riva al mare. Felice e in gran forma anche la storica collaboratrice di Maria, Raffaella Mennoia, l’autrice televisiva che è al suo fianco da sempre e in tutti i suoi programmi, ha partecipato alla giornata speciale.

“E siccome sei tutto io sono soltanto una parte di te” canta Giordana dedicando il suo brano agli sposi. E’ come se un pezzetto della tv, della vita professionale di Maria De Filippi, lei riuscisse sempre a portarlo nella sua vita privata. In tanti le hanno chiesto di essere presente ad eventi importanti, di fare da madrina, da testimone, forse non è nemmeno la prima volta che la conduttrice indossa la fascia tricolore e vede nascere una famiglia.

Manca pochissimo all’inizio delle nuove edizioni per i programmi di Maria e Filippi e l’evento in spiaggia è stato il più bello per chiudere l’estate.