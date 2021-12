Carlo Conti fa una sorpresa ad Antonella Clerici, quattro anni fa c’era anche Fabrizio Frizzi

Per il compleanno di Antonella Clerici non potevano mancare gli auguri di Carlo Conti. E’ lui a fare la prima sorpresa alla conduttrice con un collegamento per E’ sempre mezzogiorno. Il loro legame è forte, continuano a chiamarsi sorella e fratello ma proprio oggi non possono dimenticare che un tempo erano in tre. Quattro anni fa c’era anche Fabrizi Frizzi, quattro anni fa tutto il pubblico de La prova del cuoco si fermò per qualche minuto, in lacrime, perché Frizzi era tornato, perché c’era la speranza che potesse guarire. Antonella Clerici ricorda la generosità di Carlo Conti, era il 6 dicembre ed era un momento importante, avrebbe potuto riportare in pubblico Frizzi nel suo programma, invece fu il suo regalo ad Antonella Clerici. Lo ricordiamo tutti quel giorno, le lacrime che la conduttrice smise di nascondere quando Fabrizio lasciò lo studio, emozioni fortissime, vere. Lui non c’è più e dalla sua scomparsa a soli 60 anni hanno imparato tanto. Antonella Clerici e Carlo Conti da quel momento hanno rallentato tutto, hanno fatto scelte di vita importanti, hanno scelto di mettere al primo posto la famiglia, gli affetti più cari.

Antonella Clerici riceve gli auguri dei coach di The Voice Senior

“E’ una giornata speciale per me perché quando si diventa grandi è tempo di bilanci, c’è gioia ma c’è sempre anche un po’ di malinconia” commenta la festeggiata ricevendo auguri, torte, fiori, sorprese.

Non potevano mancare gli auguri dei coach di The Voice Senior. Gigi D’Alessio suona e canta per lei la più classica delle canzoni di auguri e conclude: “Auguri tesò”. Loredana Bertè e Clementino fanno lo stesso ed è Orietta Berti a svelare che la torta che sta preparando Sal De Riso oggi è per lei, per il suo compleanno. Ed è infatti il maestro De Riso ad aggiungere altra emozione: “Tu hai fatto tanto per me, per noi, e io non smetterò mai di ringraziarti”. Auguri, Antonella!

