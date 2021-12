Niente auguri per la De Filippi in diretta da Fazio: la Littizzetto ha il numero sbagliato (VIDEO)

Chissà se Maria de Filippi deciderà di commentare quello che è successo nell’ultima puntata di Che tempo che fa in diretta il 5 dicembre 2021 su Rai 3. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto avevano deciso di omaggiare la conduttrice nel giorno del suo sessantesimo compleanno con una telefonata in diretta per farle gli auguri dal vivo. Sia Fabio che Luciana hanno il numero di telefono della conduttrice ma non l’hanno avvertita della telefonata, per farle quindi una bella sorpresa. Cosa che però non è riuscita perchè Maria non ha risposto! Luciana ha preso il suo cellulare e ha provato a chiamare la conduttrice ma al telefono ha risposto un uomo, una voce romana, la comica quindi ha messo giù credendo che fosse uno scherzo. C’è da dire che non ha chiesto nulla, magari era il figlio di Maria e il numero di telefono era quello corretto! Chi lo sa…Subito dopo di lei ci ha provato anche Fabio Fazio che però a quanto pare aveva un numero diverso da quello della Littizzetto e infatti, quando ha telefonato, si è sentita subito la voce della compagnia telefonica: telefono spento, irraggiungibile o inesistente? Qual è davvero il numero di Maria de Filippi? A giudicare dalle parole di Luciana, sembra che la conduttrice lo cambi spesso, sarà così? Purtroppo però nessuno aveva provato anche solo a scriverle prima di Che tempo che fa per assicurarsi che il numero fosse quello giusto e così abbiamo assistito solo a una gag che non si è quindi conclusa con gli auguri in diretta da parte di Lucianina e Fabio. Per la De Filippi poi un bel mazzo di fiori, con una consegna virtuale che parte da Rai 3 e arriva a Canale 5!

Luciana e Fabio Fazio provano a chiamare in diretta Maria de Filippi

Maria come saprete, non usa i social. Se ha un messaggio da recapitare lo fa dalle pagine dei suoi programmi. Ieri ha scritto un biglietto con una sola parola “grazie” e con la sua firma, per ringraziare di tutto l’affetto ricevuto per il suo compleanno. Chissà, magari risponderà anche a Luciana e a Fabio!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".