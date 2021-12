Per Antonella Clerici regalo e torta di Maelle ma anche le lacrime di una telespettatrice

Domenica pomeriggio Maelle è rimasta chiusa un bel po’ di ore in cucina per preparare la torta di compleanno per la sua mamma. Antonella Clerici ieri ha festeggiato i suoi meravigliosi 58 anni e come sempre ha mostrato ai follower la torta che ha fatto per lei sua figlia. Maelle è da sempre bravissima in cucina, soprattutto con i dolci. A Sal De Riso ieri la Clerici raccontava che aveva fatto le meringhe, che non spreca niente, nemmeno gli albumi avanzati, che è davvero bravissima in cucina, ha la manualità che a lei manca. Deliziosa la torta di compleanno preparata da Maelle, ovviamente è quella che Antonella Clerici ha scelto per soffiare le sue candeline. Poi un bel regalo scelto dalla sua bambina, un cappello nero che le sta anche bene.

Antonella Clerici festeggia il compleanno con l’affetto di tutto il pubblico

Il record di share della puntata di ieri di E’ sempre mezzogiorno dice tutto dell’affetto che il pubblico nutre per la conduttrice. Una puntata speciale ieri con la presenza in studio anche di Anna Moroni, con ricette golose, con Carlo Conti in collegamento e le altre sorprese per Antonella. “Grazie per l’affetto con cui ci avere seguito ieri, dovrei compiere gli anni una volta a settimana…” entusiasta ha ringraziato il suo pubblico per il record di ieri, un regalo che la spinge ad avere sempre più energia.

Poi la telefonata di una telespettatrice ha aggiunto anche altro. La signora Mirella dalla Sicilia partecipa a uno dei giochi di E’ sempre mezzogiorno. E’ emozionatissima, fino alle lacrime, non riesce quasi a parlare, è tutto così vero e Antonella le chiede di sorridere perché altrimenti anche lei non regge l’emozione. Inizia il dialogo sul pranzo preparato, sulla solitudine, sulle ricette, chiacchiere tra amiche che non si sono mai incontrate. “A me piace tantissimo questo momento al telefono con voi, l’ho fortissimamente voluto”.

