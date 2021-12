Record per il compleanno di Antonella Clerici su Rai 1: ascolti al 17% di share

Si è aperta con una torta gigante nello studio di E’ sempre mezzogiorno la puntata del 6 dicembre 2021, puntata durante la quale è stato festeggiato il compleanno di Antonella Clerici . E si sa che il pubblico di Rai ama le feste, i colori , la musica e anche le grandi emozioni. Ed è per questo che non ci si poteva che aspettare un ottimo risultato anche in termini di ascolto. La puntata di E’ sempre mezzogiorno in onda ieri su Rai 1 è stata una delle più viste della stagione con una media di 1.908.000 spettatori al 17.5% share. Numeri davvero speciali per tutta la squadra del programma di Rai 1 che ieri ha festeggiato insieme alla Clerici tra una sorpresa e l’altra. Nella puntata del 6 dicembre infatti, la conduttrice ha avuto modo di riabbracciare la sua grande amica Anna Moroni, tornata su Rai 1 proprio per farle una bella sorpresa! Un abbraccio, tante lacrime e tante emozioni. Non poteva mancare anche il saluto di Carlo Conti e quel pensiero a Fabrizio Frizzi che poco prima di lasciarci per sempre, aveva regalato alla Clerici uno dei compleanni più emozionanti della sua vita, con la sorpresa in diretta in quello che all’epoca era lo studio de La prova del cuoco. Tante, tantissime emozioni che il pubblico di Rai 1 ha apprezzato moltissimo, seguendo con piacere una nuova scoppiettante puntata di E’ sempre mezzogiorno.

La conduttrice è tornata a fare ottimi numeri in una fascia che per due anni si è mossa tra il 12 % di share e il 14. Mai andando oltre. Numeri che avevano portato al collasso il mezzogiorno di Rai 1 ma che a quanto pare adesso sono solo un ricordo.

La sorpresa di Carlo Conti per Antonella Clerici

Il ritorno di Anna Moroni per gli auguri alla sua Antonellina

Davvero tantissime emozioni che il pubblico di Rai 1 ha apprezzato regalando ottimi ascolti al programma!

