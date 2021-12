La forza di Wilma Goich a Natale per amore del nipote

Per Wilma Goich questo è il secondo Natale senza sua figlia Susanna Vianello, è il secondo anno che deve fare l’albero di Natale sapendo che non sarà mai più la stessa festa. La figlia di Wilma Goich ed Edoardo Vianello è volata via in pochissimo tempo, nemmeno quello per rendersi conto di cosa stesse accadendo. Già lo scorso Natale la cantante ha addobbato casa e a Oggi è un altro giorno mostra l’albero che tanto piaceva a sua figlia. Non è solo per lei che tiene vive la tradizione, lo fa soprattutto perché in casa Wilma ha sua nipote, il figlio di Susanna. E’ lei che si occupa di Gianlorenzo, è a lui che desidera mostrare che il Natale continua, ricordandogli che Susanna lo faceva già verso il 20 novembre.

Wilma Goich: “Voglio che mio nipote vede l’albero di Natale”

“La vita continua” sono le parole di Wilma Goich che in collegamento da casa sua con Oggi è un altro giorno mostra la forza, quella che ha ritrovato da poco, dopo avere pianto tutte le lacrime possibili.

Ricorda la canzone che lei e sua figlia amavano tanto, ricorda le tradizioni a tavola. Ogni anno le arrivano i ravioli dalla Liguria, lei prepara il sugo; sono le tradizioni di Natale che ogni famiglia conserva, porta avanti. Susanna non c’è più, stroncata dal cancro in poche settimane, ma c’è Gianlorenzo. Wilma Goich non canta più da quando è morta Susanna, forse anche le canzoni torneranno un po’ alla volta, quando il dolore sembrerà un po’ più leggero, più per abitudine che per altro.

Tra i giorni di Natale più belli che la Goich ricorda ci sono quelli da bambina con il padre che preparava l’albero alto fino al soffitto con sopra le candeline, con il rischio che tutto andasse a fuoco. Il papà faceva anche il presepe, con il muschio da raccogliere, il laghetto vero; sono dolci ricordi.

