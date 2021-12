La morte della grande Lina Wertmuller spegne il sorriso di Antonella Clerici

Un inizio di puntata come sempre allegro per Antonella Clerici nello studio di E’ sempre mezzogiorno ma dopo la prima interruzione pubblicitaria è stata avvertita della morte di Lina Wertmuller. L’addio della grande regista ha colto tutti di sorpresa, è morta oggi dopo avere dedicato tutta la sua vita al cinema e al teatro italiano. “Tante volte la vita passa attraverso anche notizie che arrivano, abbiamo saputo adesso che è mancata Lina Wertmuller” è così che Antonella Clerici da al suo pubblico la notizia della morte di una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo, del cinema, della cultura. “Una grande donna, una grande regista, uno su tutti un famosissimo film ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto’ e mi ricordo una grande Mariangela Melato e Giancarlo Giannini”. Il sorriso che la conduttrice ha sempre dall’inizio alla fine delle sue puntate di E’ sempre mezzogiorno si è spento.

Antonella Clerici chiede un forte applauso per Lina Wertmuller

“Un applauso forte per lei che era una donna di grande personalità e di grande tempra” sono le parole che la Clerici dedica a lei che è stata la prima donna candidata all’Oscar come migliore regista. Aveva 93 anni e nonostante l’età sembrava non potesse mai andare via, come capita pensando ai grandi o alle persone care.

Arcangela Felice Assunta Wertmuller von Elgg Spanol von Braueich, questo il suo nome all’anagrafe ma per tutti era e sarà sempre Lina Wertmuller. I suoi film, la sua voce, il modo in cui narrava sia al teatro che al cinema, i suoi occhiali bianchi, sarà per sempre indimenticabile.

Un po’ alla volta il tono torna allegro, Antonella Clerici ritrova il sorriso. In cucina c’è Sergio Barzetti con la sua consueta simpatia pronto a regalare al pubblico una torta di riso salata. Strana la vita, si passa dall’addio a una persona al cosa cuciniamo. E’ sempre mezzogiorno si conferma un pezzo di vita vero.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".