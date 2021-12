A Ballando con le stelle Morgan 2021 rivede sua figlia Lara dopo due anni

E’ un po’ difficile oggi commentare quello che abbiamo visto ieri sera sulla pista di Ballando con le stelle 2021. In questi casi è sempre complicato provare a dire qualcosa e forse sarebbe meglio solo raccontare. Ma quando si partecipa a un programma come Ballando con le stelle, c’è da aspettarsi che qualcuno dica qualcosa. Senza giudicare, perchè nessuno può dire se sia giusto o meno che dopo due anni, Morgan abbia incontrato sua figlia Lara sulla pista di Ballando con le stelle. Possiamo dire che per la piccola sarà stata certamente una grande emozione, che ha ballato con il suo papà, che ha potuto anche dimostrare di essere bravissima. Possiamo dire che Jessica Mazzoli ancora una volta si è dimostrata molto comprensiva nei confronti di un uomo che per i suoi motivi, ha scelto di non dedicare il tempo necessario alla sua seconda figlia. Le versioni poi, in queste storie si sa, sono sempre diverse. Ed è anche per questo che il pubblico di Ballando con le stelle ieri sera si è diviso. C’è chi non ha trovato bello far incontrare Morgan e la piccola Lara su una pista da ballo dopo due anni. C’è chi invece ha apprezzato, soprattutto la bambina, molto più adulta probabilmente, degli adulti.

Come ha spiegato Milly Carlucci, Morgan sapeva tutto di questo incontro e forse ecco, è questa la cosa che non comprendiamo, come è successo anche per Alvise. Se è una sorpresa, perchè non farla realmente? Morgan avrebbe potuto magari ballare con sua madre, senza bisogno di stare a spiegare i dettagli prima. Come Alvise magari avrebbe potuto scendere in pista con una amica. E invece per i due concorrenti, due momenti diversi che il pubblico ha poi giudicato da casa.

Morgan rivede dopo due anni Lara sulla pista di Ballando con le stelle

In molti si sono stupiti dello strano rapporto tra Lara e Morgan, ma era impossibile pensare che dopo due anni di totale assenza ( non che prima si vedessero molto di più) tra i due ci potrebbe essere lo stesso rapporto che ha la figlia di Federico con il parrucchiere. Jasmine ama suo padre alla follia, lo considera il suo fidanzato, lo vive tutti i giorni, nonostante Federico viaggi in tutta Italia 7 giorni su 7. E’ un padre presente. Morgan e Lara si saranno visti pochissime volte e la piccola ha giustamente quel pudore di chi non conosce la persona che ha di fronte e non sa come deve comportarsi. Ma ha saputo essere dolce, emozionante, saggia come solo i bambini possono esserlo. I giudizi di molti spettatori sono stati severi ma se sua madre, che è la persona che ha cresciuto Lara, ha reputato che per lei fosse giusto fare questa esperienza, noi non possiamo giudicare in nessun modo la scelta.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".