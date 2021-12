Alvise Rigo a Domenica In rivela perchè non ha ballato con sua madre

“C’è chi ha apprezzato e chi non ha apprezzato” con queste parole Mara Venier anticipa il momento in cui Alvise Rigo rivedrà la sua mancata esibizione a Ballando con le stelle in compagnia della mamma. Alvise è stato parecchio criticato ieri sera sui social tanto da spiegare poi, che oggi a Domenica IN avrebbe dato maggiori dettagli su questa scelta. E nello studio di Domenica IN lo ha fatto. “Mi spiace perchè le mie scelto sono ricadute anche su Tove” ha detto Alvise Rigo in diretta nel programma di Rai 1. Il gesto di Alvise è stato apprezzato però dagli opinionisti di Domenica IN che hanno compreso le sue ragioni e che si si sono espressi nel talk dedicato alla semifinale di Ballando con le stelle di ieri.

Alvise Rigo spera perchè ha scelto di non ballare con sua mamma

“La bellezza di questo percorso non vorrei fosse giustificata da questa cosa, io voglio spiegare. Io ho sempre rifiutato i programmi televisivi che fanno scavare nella mia vita privata proprio perchè ci sono delle cose tra noi private che devono restare tali. Io sono diventato indipendente a 13 anni. La mia famiglia lo ha capito, la mia famiglia ha compreso le mie scelte. Io non ho mai preso cattive strade. Loro lo apprezzano, con mia mamma ci eravamo sentiti ma mia mamma lo sapeva, non esistono sorprese tra noi, la nostra complicità è di vita vera, va oltre la televisione” ha spiegato Alvise. E poi: “Quando ci siamo confrontati io e mia mamma, lei stessa si era detta un po’ insicura. Io quindi le aveva detto di non preoccuparsi. Poi nella clip lei ha detto altre cose, manifestando la sua gioia vedendo il contesto. Io però mi sono affrontato a fare una scelta che comunque noi avevamo già fatto.“

Carolyn Smith ha fatto notare che forse questa incomprensione è nata forse per le parole della mamma di Alvise che aveva detto, sottolineando che aveva studiato i passi. Il ballerino commenta: “Io non ho visto nessuna clip, ero rimasto a quello che mamma mi aveva detto prima“. E quindi la scelta di non ballare in diretta .

E’ chiaro che Alvise voglia provare a spiegare la sua presa di posizione senza però dire molto. Le sue parole però non hanno convinto molti spettatori che ancora non comprendono le sue scelte. In generale va detto, forse la produzione, avrebbe potuto tutelare maggiormente entrambi.

