Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua madre. Pubblico lo boccia, sui social spiega

Nella puntata di Ballando con le stelle 2021 in onda ieri sera, la seconda semifinale dello show, una imbarazzatissima Milly Carlucci ha dovuto spiegare al pubblico il motivo per il quale Alvise Rigo non ha voluto che sua madre scendesse in pista al suo fianco. La conduttrice infatti, prima della prova a sorpresa, ha spiegato che la mamma del ballerino era pronta per ballare, si è anche allenata per farlo ma che ha da subito messo in chiaro che forse ad Alvise non avrebbe fatto piacere e che quindi avrebbero dovuto parlare prima con lui. E così è stato. Alla fine la mamma di Alvise Rigo è stata invitata nello studio di Ballando con le stelle e l’ultima parola è toccata proprio al concorrente del programma di rai 1 che ha scelto però di ballare con Tove. Non è sfuggita a nessuno la delusione della mamma di Alvise che ha continuato a ripetere: “Io mi sono allenata tanto“. E forse proprio queste parole hanno lasciato l’amaro in bocca al pubblico di Rai 1 che si aspettava un ripensamento da parte di Alvise. Se infatti all’inizio del discorso di Milly, si era capito che anche la mamma di Alvise era d’accordo, successivamente le cose sono cambiate, visto che era chiaro a tutti che la signora avrebbe voluto scendere in pista. Sui social commenti quasi del tutto critici nei confronti di Alvise Rigo che avrà avuto le sue ragioni che però non sono state ben comprese dal pubblico.

Ed effettivamente, dopo l’eliminazione arrivata in seguito al sesto spareggio ( è record per Alvise), il compagno di Tove ha spiegato anche via social quello che era il suo intento, che a suo dire, non sarebbe stato compreso.

Alvise non balla con la sua mamma: il gesto non piace a nessuno

“Mi dispiace molto perchè nessuno ha capito davvero l’intenzione del mio gesto” ha scritto Alvise in una storia su instagram dopo la puntata di Ballando con le stelle 2021 dell’11 dicembre. E poi: “Di comune accordo, che aveva come unico scopo quello di tutelare la mia mamma”. In realtà però da come la mamma di Alvise, non è sembrato che la signora fosse molto convinta, gli occhi pieni di lacrime erano quelli di una mamma che avrebbe voluto stare al fianco di suo figlio su quella pista. Ma forse quello che abbiamo percepito a casa, non era quello che si stava realmente provando, a giudicare dalle parole di Alvise. Rigo, ha poi detto che spiegherà meglio questa situazione nella puntata di Domenica IN di oggi di cui sarà ospite. Lo aspettiamo quindi nel salotto di zia Mara.

Chiudiamo solo con una parolina sugli autori. Avrebbero potuto evitare di mettere in imbarazzo a questo punto, Alvise, invitando magari scherzosamente un suo collega, una sua amica e forse sarebbe andato tutto in modo diverso.

