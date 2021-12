Chi è Andrea Cerelli un “professore” a L’eredità

Novità in arrivo per le nuove puntate del quiz di Rai 1, il più seguito dagli italiani. Si parla sempre di parità di genere ed ecco che anche nel programma di Rai 1 L’eredità, arriva, dopo tanti anni di “dominio” delle professoresse, un professore. Lo vedremo dal 13 dicembre, con la sua prima puntata. Ma possiamo già raccontarvi qualcosa in più di Andrea Cerelli, il ragazzo scelto per affiancare una delle professoresse rimaste. Arriva invece l’addio di Ginevra Pisani, che era stata protagonista delle ultime edizioni del L’eredità. Un bel regalo sotto l’albero quindi anche per una fetta di pubblico che aspettava da anni questo momento! Nell’era in cui un altro “professore” Alvaro Morte, nei panni del Profesor ne La casa di Carta, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, Rai 1 prova a lanciare il suo professore.

Un professore a L’eredità: chi è Andrea Cerelli

L’Eredità, il programma preserale di Rai1 condotto da Flavio Insinna, da lunedì 13 dicembre alle 18.50, su Rai1, è pronto ad accogliere Andrea Cerelli nel ruolo di professore, affiancando Samira Lui. Andrea Cerelli ha 29 anni ed è nato e cresciuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. A vent’anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York. Cosa sappiamo di Andrea oltre a queste prime informazioni? Alto un metro e 89, occhi azzurri, si fa chiamare anche Andy Walters ed è stato modello, tra gli altri, per le campagne di Frankie Morello, Giorgio Armani, Dolce&Gabbana e Givenchy, trasferendosi per un periodo anche a New York. Ora l’occasione di sfondare presso il grande pubblico televisivo con L’Eredità. Non è molto attivo sui social, ha postato pochissime foto sulla sua pagina instagram e ha circa 20 mila follower.

Per la prima volta nella storia del programma, che può vantare oltre 4.700 puntate trasmesse dal 2002, il ruolo del professore è affidato anche a una figura maschile: si compone così la coppia Andrea/Samira. Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L’Eredità, che si conferma essere il game show più longevo della televisione italiana. Quest’anno, oltre all’introduzione del nuovo gioco “Cambia – Aggiungi – Leva”, alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all’arrivo di Samira, si aggiunge Andrea. Da domani sera quindi grandi novità nel programma di Rai 1: appuntamento alle 18,45 per conoscere meglio il nuovo professore di Rai 1.

