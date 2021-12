Festa di Natale per Telethon stasera su Rai 1 con Mara Venier

Un appuntamento assolutamente da non perdere questa sera su Rai 1 perchè quando si parla di Telethon, è importante essere in tanti davanti alla tv per sostenere la ricerca. E per l’edizione 2021 sarà Mara Venier la padrona di casa, molto onorata di continuare quella che è stata l’opera del suo amico Fabrizio Frizzi.

Anche quest’anno “La Festa di Natale”, in onda su Rai1 domenica 12 dicembre alle 20.35, è dedicata a Fondazione Telethon, in un anno che ha segnato pesantemente le vite di ciascuno di noi ma che ci ha aperto ancora di più gli occhi sulla necessità della ricerca scientifica. Per celebrare questa festa, una squadra di protagonisti impegnata a dar vita ad uno show fatto di musica, storie e performances di spettacolo. Uno spettacolo finalizzato, come ogni anno, alla raccolta fondi in favore di Telethon e della ricerca scientifica contro le malattie genetiche.

La festa di Natale per Telethon oggi su Rai 1



Sarà una serata ricca di spettacolo ma anche di storie perchè è importante ricordare quanto sia utile anche una piccola donazione per aiutare la ricerca, perchè tutti insieme possiamo fare tanto. Un grande gioco di squadra, una staffetta lungo tutta la serata, con tante stelle della musica e dello spettacolo insieme a Paolo Belli.

Tra i protagonisti della serata Serena Rossi, Gigi D’Alessio, Nek, Rocio Munoz Morales, Paola Cortellesi, Enrico Ruggeri, Antonella Clerici, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Vittoria Puccini, Luca Zingaretti, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, e tanti altri… Sarà una serata nella quale ascolteremo anche le testimonianze di chi grazie a Telethon ha trovato la cura giusta per continuare a vivere in modo dignitoso!



Nel corso della trasmissione verrà presentata l’opera prima realizzata con Rai Cinema ed intitolata Nato Raro, scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Maria Sole Tognazzi. La serata dedicata alla festa di Natale su Rai 1 prenderà il via subito dopo il TG1. L’appuntamento quindi è per le 20,35 su Rai 1 ma si parlerà di Telethon anche oggi a Domenica IN. Donate, donate, donate!

