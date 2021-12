Ciprian offende Andrea Nicole e poi arriva il gesto che spiazzerà tutti (VIDEO)

Domani o dopo domani assisteremo a quello che stiamo aspettando da ormai più di una settimana: l’entrata in studio di Andrea Nicole e Ciprian e tutta la verità su quello che è successo tra loro. Le anticipazioni di Uomini e Donne hanno già rivelato tutto: i due si sono scelti fuori dallo studio senza dire nulla. Ma davvero come si è arrivati a questo, lascia parecchio basiti. Sia chiaro, che ad Andrea Nicole piacesse Ciprian dal primo giorno in cui i loro sguardi si sono incrociati, era evidente. Meno invece, quanto il giovane corteggiatore fosse interessato a lei. E la frase uscita oggi dalla sua bocca, o meglio dal suo tablet, lascia parecchio senza parole. Persino Andrea Nicole si è sentita offesa dalle sue parole in un primo momento, per poi invece comprendere le sue ragioni e andare avanti come se nulla fosse. E che abbia voltato pagina, lo capiremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, quando i due arriveranno insieme dopo aver passato la notte a conoscersi meglio, senza dire niente alla produzione e alla redazione del programma.

Qui il riassunto dell’intera vicenda

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Andrea Nicole

Il momento in cui Ciprian ha capito che forse era arrivata l’ora giusta, è stato proprio quello di oggi? Parecchio bizzarro che Andrea Nicole, si sia prima risentita e poi abbia invece aperto la porta al corteggiatore. Il tutto però sembra avere un senso, visto che probabilmente la tronista si è lasciata trasportare da quello che lei realmente prova per Ciprian. Onestamente la sensazione, come hanno fatto capire anche gli amici di Andrea Nicole che hanno commentato in questi giorni la sua vicenda, è che la tronista volesse scegliere da tempo Ciprian ma che tutta la redazione abbia cercato di metterla in guardia dalle reali intenzioni del corteggiatore. Ed è forse per questo che Andrea Nicole si è lasciata andare con Alessandro, anche per mettere alla prova la persona che realmente le piaceva. Sta di fatto, che se anche fossero andate così le cose, l’atteggiamento di Andrea Nicole resta comunque del tutto ingiustificabile perchè ha mandato di rispetto a tutti.

Le parole di Ciprian che hanno offeso Andrea Nicole

Un messaggio che Andrea Nicole non si aspettava… #UominieDonne pic.twitter.com/FTJyqUwoSU — Uomini e Donne (@uominiedonne) December 13, 2021

