Matrimonio lampo a Uomini e Donne: Angela e Antonio scelgono venerdì 17

Grandi emozioni nella puntata di Uomini e Donne oggi. E pensare che nello stesso studio, pochi minuti prima era esploso il caos per la storia di Andrea Nicole! In quello stesso studio invece, due persone si sono incontrare, conosciute e a quanto pare più che innamorate. Sono Angela e Antonio che hanno avuto una sorta di colpo di fulmine. A ottobre si sono incontrati, il 17 ottobre si sono visti per la prima volta e praticamente a distanza di tre mesi hanno deciso di sposarsi. E’ stata Angela felicissima ad annunciare il matrimonio nello studio di Uomini e Donne! Antonio infatti stava raccontando di come era stato bello uscire dal programma, conoscersi, lasciarsi travolgere da una storia che ha davvero dato tutto quello che entrambi si aspettavano. Angela non lo ha fatto però terminare, così contenta di poter annunciare che presto diventeranno marito e moglie. “Ci sposiamo” ha detto Angela facendo ad Antonio il gesto di stringere perchè non servivano altre parole per far capire quanto fosse forte quello che stavano provando. Tutti in piedi quindi per Angela e Antonio. La dama in particolare ha anche ricevuto i complimenti di Maria de Filippi che le ha fatto notare quanto la sua sincerità sia stata apprezzata anche dalle altre persone nello studio, visto che erano tutti in piedi per lei. Forse ha esagerato nei modi qualche volta, ma era sempre sincera e tutti lo hanno percepito tanto da essere oggi felicissimi per questa notizia.

Angela e Antonio presto sposi

Incredibile ma vero, Angela e Antonio hanno deciso di sposarsi solo tre mesi dopo il loro primo appuntamento. “La prima volta che siamo usciti era un venerdì 17 e così abbiamo pensato che questa data potesse essere speciale. Oltre a venerdì 17 dicembre, il prossimo sarebbe stato un febbraio del 2023 e quindi abbiamo deciso di sposarci subito, ci sposiamo il 17 dicembre” ha detto Antonio. “Non pensavo che si potesse vivere una felicità come quella che stiamo provando, tutti i giorni così bene è bellissimo” ha detto Antonio. Angela ha ringraziato tutti sottolineando che nel programma, a dispetto di quello che era successo prima ( riferendosi alla storia di Andrea Nicole) nascono delle vere storie d’amore, basta volerlo e lei ne è felicissima.

Domani quindi questo matrimonio! Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla coppia!

