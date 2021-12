Uomini e Donne: il 25 % di share per il vergognoso processo ad Andrea Nicole

E’ stata davvero una brutta pagina di televisione quella vista ieri a Uomini e Donne. Un programma votato al trash è una cosa, arrivare oltre e superare i limiti è diverso. Lo spirito di tanti spettatori che seguono Uomini e Donne è quello di farsi una sana risata tra una tavola da sistemare, una pennichella sul divano, la pausa pranzo da lavoro o il rientro a casa. E’ un programma che ha anche un altro scopo: farci capire come molti stanno messi peggio di noi a casa eh, visto che da anni e anni non aspettano altro che vedere quella lucina rossa. Tra una serie di casi umani e l’altra, ci sono anche le belle storie, quelle di chi crede nella mission del programma e si innamora, si sposa, mette su famiglia. Poi però ci sono anche le brutte cadute, come quella che ha fatto Andrea Nicole, troppo facilmente suggestionabile da un ragazzo che le ha fatto del male, almeno pubblicamente. Andrea Nicole che è caduta nella trappola di Ciprian ma che onestamente, non è stata la delusione più grande della puntata di ieri. Quello che abbiamo visto ieri è stato scandaloso per i toni e i modi usati da Gianni Sperti e Tina Cipollari che non hanno avuto tatto, che hanno usato parole davvero offensive nei confronti della tronista, che ha grandi colpe ma non meritava di essere trattata come una persona che aveva rubato tutti gli incassi, le mance, gli stipendi. Un processo in grande stile che si è consumato purtroppo, nel silenzio della conduttrice che invece avrebbe potuto dire qualcosa ai suoi opinionisti e dare magari parola alla redazione che tutto sa, e che ancora una volta è caduta dal pero ( e siamo già a due dopo la pessima figura di Joele). Evidentemente la redazione non lo sa anche se Gianni Sperti ha trovato la sua soluzione: quando vengono provinati sono in un modo, poi mutano, si trasformano, peggio delle varianti del covid. E diventano brutte persone, pessimi esempi, disonesti. Andrea Nicole è la stessa che fino a due giorni prima era considerata una delle più interessanti troniste passate nel programma.

Ascolti record per Uomini e Donne e il vergognoso processo ad Andrea Nicole

Il pessimo esempio soprattutto per i più giovani, sono stati due adulti che hanno urlato e inveito contro una ragazza giovane che ha commesso un errore, ha fatto una figuraccia, ma non ha ucciso nessuno. E ieri, se la sacra redazione avrebbe voluto far sentire la propria voce, avrebbe potuto mandare in pista Raffaella Mennoia, per dire la sua, invece che dare la ragazza in pasto ai leoni.

Una puntata seguita da quasi 3 milioni di spettatori, con il 25 % di share ( questi i dati della puntata in onda il 15 dicembre 2021) e un siparietto degno solo delle oscenità che si sono viste al GF VIP in questa stagione televisiva. Davvero molto molto brutto e triste. E visto che si trattava anche di un programma registrato, forse tagliare qua e là qualche offesa rivolta ad Andrea Nicole, non sarebbe stato malaccio.

