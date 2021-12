Gianni Sperti fiume in piena contro Andrea Nicole: “Sei la delusione più grande”

Non è riuscito a trattenere la sua rabbia oggi Gianni Sperti. E per molti spettatori di Uomini e Donne sia lui che Tina Cipollari sono andati un po’ oltre i limiti con Andrea Nicole. Ovviamente per Tina e Gianni che lavorano a Uomini e Donne, vedere una mancanza di rispetto così grande nei confronti di tutta la squadra del programma di Canale 5 è una cosa che non fa piacere. Da qui però a usare un certo tipo di parole, ce ne passa anche. La tronista è stata una delusione si, ma per se stessa, ha perso la sua dignità, ha dimostrato di non avere rispetto, di non sapersi comportare. Ma non ha tradito noi a casa. Ha tradito la fiducia di chi stava lavorando con lei. Il pubblico se ne farà una ragione e da domani si andrà avanti. Certo, le storie come queste, mettono sempre in cattiva luce il programma, non danno credibilità. Però ci sono molte altre persone in quello studio, che onestamente offendono anche l’intelligenza di ogni singolo spettatore. Persone che meriterebbero di essere cacciate a calci nel sedere da quello studio ecco, e che invece da anni stanno ancora lì. Detto questo, Gianni oggi ha davvero travolto e accusato Andrea Nicole di qualsiasi cosa, anche di essere d’accordo con Ciprian, cosa che a dire il vero, non ha pensato solo lui.

Le parole di Maria de Filippi sulla vicenda

E’ anche vero che di fronte a quel sorrisino di Ciprian, davvero, resistere alle offese, era cosa difficile e sarebbe stato complicato per tutti. Perchè come ha detto Maria, l’errore più grande forse lo ha fatto Nicole si, perchè si è fidata di una persona che in realtà non ci tiene a lei, visto che se l’avesse rispettata, non l’avrebbe messa in quella situazione.

Gianni Sperti fiume in piena contro Andrea Nicole e Ciprian

Per Gianni, non ci sono dubbi: Ciprian e Andrea Nicole erano d’accordo, si sentivano e hanno preso in giro tutti. Gianni ribadisce che la redazione tratta i tronisti e le troniste come principi e principesse e che per questo non avrebbero dovuto comportarsi in quel modo. Poi commenta: “Io ho avuto un profondo affetto per te, per questo sei stata una grandissima delusione, la delusione più grande degli ultimi anni per questo programma“. Ecco ricordiamo che ci sono state persone che nascondevano gente nell’armadio mentre nella stanza accanto c’era la troupe della redazione. Andrea Nicole ha sbagliato, è stata superficiale, irrispettosa ma è durata una notte la sua bravata, questo è bene ricordarlo sempre.

E anche il fatto di sottolineare che a lei, in quanto persona con una data storia alle spalle, era stata data questa possibilità, è stato ancor più sbagliato. Non c’era bisogno di enfatizzarlo, visto che passiamo tutto il tempo a dire che deve essere normale, che non servono etichette, poi non possiamo ghettizzare nuovamente Andrea Nicole e dire che è più grave quello che lei ha fatto, per la sua storia. No, è grave come sarebbe stato grave in tutti gli altri casi, nè più nè meno.

