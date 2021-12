Quarto Grado saluta il pubblico: stasera l’ultima puntata

Venerdì 17 dicembre, alle ore 21.25, su Retequattro, ultimo appuntamento dell’anno con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma di Rete 4, come successo anche ad altri programmi della rete, va in ferie per qualche settimana, in attesa di tornare poi in onda con il nuovo anno. Ma si chiude con tanti servizi e approfondimenti e con le ultime notizie su alcuni dei casi che Nuzzi e tutta la squadra del programma di Rete 4 stanno seguendo da tempo. Casi irrisolti ma anche ultime novità dall’attualità. La cronaca purtroppo, ogni giorno, ci presenta un nuovo caso di cui parlare.

Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la puntata di Quarto Grado in onda oggi su Rete 4.

Per Quarto Grado ultima puntata del 2021: i casi di oggi





Il programma a cura di Siria Magri apre con la vicenda di Silvana Covili, la 79enne di Pavullo scomparsa nel nulla lo scorso 19 novembre. Le ricerche proseguono senza sosta, ma nessuna telecamera di sorveglianza ha ripreso la donna che si allontanava dalla propria abitazione e i cani non hanno fiutato nessuna traccia. Intanto, gli inquirenti si stanno concentrando per trovare qualche testimone. Nessuno però sembra aver visto Silvana, una donna che frequentava molto la chiesa, aveva poche amiche e viveva con suo marito. Nessuno riesce a capire il motivo per il quale la donna, avrebbe dovuto allontanarsi da casa. E’ passato ormai un mese dal giorno in cui è stata vista per l’ultima volta…



A seguire, l’omicidio di Dario Angeletti, biologo marino e docente all’Università della Tuscia, trovato morto lo scorso 7 dicembre a Tarquinia (Viterbo). A prendersi la responsabilità del delitto è stato Claudio Cesaris, 68 anni, tecnico universitario in pensione che ha confessato tutto agli inquirenti.

Stando al racconto che ha fornito al gip di Viterbo, Cesaris avrebbe deciso di premere il grilletto preso da un improvviso raptus di gelosia. Infatti, l’uomo negli ultimi anni era ossessionato da una ricercatrice di 39 anni, collega di Angeletti.

E poi le ultime notizie dai casi di cronaca e gli approfondimenti. L’appuntamento è per questa sera su Rete 4.

