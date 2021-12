Ultime puntate per Verissimo nel 2021: gli ospiti del 18 e 19 dicembre

Si avvicina la pausa natalizia anche per Verissimo. Il programma di Canale 5 andrà in onda con le ultime due puntate del 2021 questo fine settimana. Il 18 e il 19 dicembre potremo seguire gli ultimi due appuntamenti con il programma di Silvia Toffanin che chiuderà alla grandissima con tantissimi ospiti. La puntata di domenica di Verissimo andrà in onda un po’ più tardi rispetto al solito. Infatti Amici, con una puntata natalizia un po’ più lunga cederà la linea intorno alle 16,50. E ora scopriamo nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno nel salotto di Silvia Toffanin questo fine settimana.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 18 dicembre 2021

Sabato, nel talk show condotto da Silvia Toffanin: Fabio Volo. Grande attesa per un altro super ospite di questo appuntamento: per la prima volta a Verissimo la simpatia travolgente di Luciana Littizzetto. Spazio anche al cinema con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca. I due attori sono protagonisti dal 23 dicembre al cinema con il nuovo film di Paolo Genovese “Supereroi”. E ancora, per la sua prima intervista televisiva Valentina Ferragni, la sorella di Chiara che parlerà del suo successo come imprenditrice ma anche dei suoi problemi di salute. Tra gli altri ospiti di sabato di Verissimo anche Diego Dalla Palma con la sua intensa storia di vita. Infine, per la gioia dei più piccoli, il mondo di Sofì e Luì, ossia i “Me contro Te”.

Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti del 19 dicembre 2021

Protagonisti della domenica di “Verissimo”: per la loro prima intervista insieme in tv il campione olimpico Marcell Jacobs e la futura moglie Nicole. E ancora il racconto, tra vita privata e carriera, dell’attrice Luisa Ranieri. Saranno inoltre in studio: Pio e Amedeo con la loro comicità dissacrante . E come avevamo immaginato, ci saranno anche Alex Belli, concorrente appena squalificato dal “Grande Fratello Vip”, con la compagna Delia Duran. I due sono stati insieme ospiti di Silvia Toffanin registrando la puntata di Verissimo poche ore fa. Basta comunque seguirli sui social per comprendere che tra loro non è cambiato nulla: vivono felici nella loro casa a Milano come se al GF VIP non fosse successo nulla…Non ci resta che attendere la puntata di domenica comunque, per capire che cosa racconteranno i due! Ne vedremo delle belle?

