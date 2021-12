Questa sera su Rai 1 lo speciale Soliti-Ignoti Telethon: gli ospiti

Un altro appuntamento da non perdere questa sera su Rai 1 per continuare a fare del bene e a donare! Come successo negli ultimi anni, tocca ad Amadeus salutare il pubblico di Rai 1 con l’ultimo appuntamento dedicato a Telethon! Dopo una settimana durante la quale in tutti i programmi della Rai si è parlato della ricerca, di tutto quello che si può e si deve fare per donare, con le storie di chi grazie alla medicina e alla scienza ha potuto continuare a vivere, stasera Amadeus saluta tutti per dare appuntamento alla prossima edizione.

Sarà ancora “Soliti Ignoti – Il Ritorno” – con una puntata speciale, in onda domenica 19 dicembre alle 20.35 su Rai1 – a chiudere la maratona benefica a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca sulle malattie genetiche rare. Ma scopriamo qualcosa in più su questa serata da non perdere, tra musica e spettacolo.

Speciale Soliti Ignoti-Il ritorno con Amadeus stasera su Rai 1

Ad affiancare Amadeus durante la conduzione del gioco, al Teatro delle Vittorie, ci sarà Marco Mengoni che si esibirà live nel corso della serata sulle note di “Cambia un Uomo”, il brano estratto dal nuovo album “Materia”. Tra i personaggi che si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, ci saranno Diana Del Bufalo, Fabio De Luigi, Christian De Sica, Giovanna Civitillo, Rita Dalla Chiesa, gli Arteteca. Tante le sorprese quindi per grandi e piccini!

Il programma è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per questa sera su Rai 1 con una puntata da non perdere.

