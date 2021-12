Nuovo boom per Blanca che affossa il GF VIP con quasi il doppio degli ascolti

E’ sicuramente la serie rivelazione di questo autunno 2021 per Rai 1. E’ una serie che incolla quasi 6 milioni di spettatori davanti alla tv, tra le più viste di questi mesi. Parliamo di Blanca, con la bravissima Maria Chiara Giannetta in un ruolo molto particolare che ci ha mostrato, qualora ce ne fosse ancora bisogno, tutta la bravura di questa attrice accolta con un po’ di diffidenza, quando è arrivata a Spoleto per affiancare Don Matteo nel suo ruolo da Capitana e che invece pian pian ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori. Tra l’altro, per l’attrice, non solo il ruolo di Blanca, una assistente della polizia non vedente, ma anche un altro delicatissimo ruolo nella fiction di Canale 5 Buongiorno Mamma, dove interpretava una donna in coma. Pazzesca la Giannetta che in questa serie Rai, è affiancata da attori altrettanto bravi, come Giuseppe Zeno, perfetto nel ruolo di un enigmatico poliziotto latin lover e Pierpaolo Spollon, che tutti pensavano fosse un simpatico chef ma che in realtà potrebbe essere un maniaco psicopatico di quelli che nessuno dovrebbe mai incontrare sulla sua strada! Una serie che alla penultima puntata continua a fare record di ascolti, Blanca, capace di arrivare a fare quasi il doppio della concorrenza. Signorini potrà continuare a dire che questo Grande Fratello è un successo senza precedenti, ma i numeri restano numeri. E i dati saranno anche discreti per Mediaset, che difficilmente vede i 3 milioni di spettatori in prime time, ma sono una catastrofe se li si paragona a quelli di Rai 1.

E’ ancora boom di ascolti per Blanca: ecco i dati del 20 dicembre 2021

Blanca vola al primo posto sul podio degli ascolti con 5.512.000 spettatori pari al 26% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip è stato visto da 3.017.000 spettatori con uno share del 20.3% . Terzo posto per Report. Su Rai3 Report è visto da 1.586.000 spettatori pari al 7.2% (presentazione a .000 e il %).

Su Rai2 Alla ricerca di Dory ha interessato 677.000 spettatori (3%). Su Italia1 Die Hard – Un buon giorno per morire ha raccolto 1.016.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 869.000 spettatori (5.1%). Su La7 il finale di Grey’s Anatomy 17 registra 308.000 spettatori con l’1.4%. Su Tv8 Indiana Jones e il tempio maledetto segna 272.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 252.000 spettatori pari all’1.4%.

Questa sera su Rai 1 il gran finale della serie! Appuntamento alle 21,30 con la sesta e ultima puntata di Blanca.

