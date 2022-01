I soliti ignoti speciale Lotteria Italia 2022: tutti gli ospiti e i biglietti vincenti

Se è vero che l’Epifania tutte le feste porta via è anche vero che porterà grande gioia agli italiani che troveranno dentro la calza il biglietto vincente della Lotteria Italia! E’ arrivato il grande giorno, quello dell’estrazione vincente che regalerà a molti italiani, che hanno acquistato il biglietto della lotteria, grandi emozioni e soprattutto la gioia di ricevere un bel gruzzoletto! Non ci sarà solo il premio da 5 milioni ma anche altri premi che faranno certamente la fortuna di chi avrà avuto modo di acquistare il biglietto della svolta! Anche quest’anno sarà Amadeus con il suo Soliti Ignoti a tenere compagnia al pubblico nel giorno della Befana per l’estrazione del biglietto vincente della Lotteria Italia 2022.

Non ci resta che scoprire chi giocherà questa sera con il pubblico di Rai 1 e con i soliti ignoti. Vediamo nel dettaglio i nomi degli ospiti di oggi.

Speciale Lotteria Italia 2022 con I soliti Ignoti stasera su Rai 1: tutti gli ospiti

Confermato anche quest’anno, il 6 gennaio, in prima serata su Rai1, dalle 20.35, l’appuntamento con “Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia”, lo show condotto da Amadeus, abbinato alla Lotteria Italia, dedicato all’estrazione finale dei biglietti fortunati, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Chi ci farà compagnia questa sera? Tanti gli ospiti che prenderanno parte alla serata, da Mara Venier a Lino Banfi, fino a Beppe Fiorello, Francesca Chillemi, Paolo Fox, Nino Frassica, Matilde Gioli e Gianmarco Saurino. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi invece sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento per celebrare, come da tradizione, la Befana supermilionaria. L’appuntamento è per le 20,35 su Rai 1, da non perdere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".