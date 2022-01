C’è posta per te torna l’8 gennaio 2022: gli ospiti del debutto

E’ tutto pronto, anzi prontissimo per la prima puntata di C’è posta per te del 2022. Dopo una stagione da record di ascolti per il programma di Maria de Filippi, Mediaset spera proprio in un altro anno da incorniciare. C’è posta per te è il cavallo di razza del sabato sera di Canale 5 e domani se la vedrà con Tali e quali, il format di Carlo Conti che terrà compagnia invece al pubblico di Rai 1. Questa volta a salire sul palco non saranno i vip ma la gente comune che crede di avere un qualche talento nelle imitazioni. Un esperimento per Rai 1 che spera di tenere testa a Canale 5.

Ma torniamo alla prima puntata di C’è posta per te: chi vedremo in studio domani con Maria de Filippi? Due volti amatissimi dal pubblico di Mediaset per il debutto, due grandi amici di Maria, è proprio il caso di dirlo.

C’è posta per te: gli ospiti dell’8 gennaio 2022

Nella prima puntata di C’è posta per te in onda domani sera su Canale 5 ritroveremo Paolo Bonolis. In questi giorni il conduttore si sta godendo le sue ferie al mare con la sua famiglia, è a Dubai con tutto il clan Bonolis! Ovviamente anche quest’anno le puntate di C’è posta per te sono state registrate, motivo per il quale si vedranno anche meno restrizioni rispetto a quello che sta succedendo adesso in Italia e nel mondo.

Il secondo ospite attesissimo per questa prima puntata di C’è posta per te è Stefano de Martino. Anche per Stefano un ritorno alla corte di Maria, questa volta in solitaria! Il conduttore è impegnato in questo momento con il suo programma Bar stella ma a giudicare dall’abbronzatura di Maria nelle foto, le puntate sono state registrate in estate e probabilmente non si farà riferimento a nessun evento dell’ultimo periodo. Staremo a vedere! Anche Stefano si trova fuori Italia in queste ore: è a Parigi in vacanza con il suo amatissimo Santiago che, dopo aver passato il Natale con mamma Belen, si gode invece i restanti giorni di ferie con il papà.

Ovviamente non solo le storie dei regali ma anche quelle della gente comune che si mette in gioco per chiedere scusa, per cercare l’amore, per ringraziare. Sono queste le storie che più piacciono al pubblico, tra litigi, accuse ma anche storie a lieto fine.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".