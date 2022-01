La furia di Gemma Galgani dopo le scoperte su Leonardo: “pelle da vecchia, mi fa schifo”

Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno di Gemma Galgani, o meglio, il 2021 è finito malissimo, visto che le puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni, come ha ricordato il buon Gianni Sperti, sono state registrate prima di Natale. Che a Leonardo Gemma non piacesse minimamente, lo avevano capito anche i muri degli studi Elios, ma la Galgani ha continuato imperterrita per la sua strada, tra balletti sexy, inviti a cena mancati e telefonate ridotte all’osso. Le cose non sono andate benissimo e alla fine, anche le parole di una donna, che potrebbero essere inventate o meno, hanno convinto Gemma di avere a che fare con l’ennesimo fake, arrivato nello studio di Canale 5 solo per avere visibilità sfruttando la storia con lei.

E a dire che Gemma non gli piaceva, era stato Leonardo anche all’inizio di puntata, lo stesso che, quando ha sentito odore di biglietto di ritorno per Milano sul primo Frecciarossa utile, si è quasi inginocchiato di fronte alla Galgani: “Con Gemma non c’è ancora quella attrazione fisica che chiede Gemma perché Gemma è una persona splendida, però, vorrebbe che tutti i giorni parlassimo al telefono. A parte che ho un lavoro e quindi non posso stare sempre al telefono con lei che, forse, pretende un po’ troppo subito.”

Queste le parole di Leonardo prima che Gemma entrasse in studio. Quando la dama era ancora fuori, aveva spiegato: “ Io sono una persona a cui piace andare piano. Quando le parlo di amicizia sembra quasi che si offenda. Poi dall’amicizia può nascere l’amore. Ci sono delle donne che baci e provi subito un’attrazione. Con lei non è accaduto”.

Gemma Galgani delusa da Leonardo: in lacrime lo smaschera

Poi il caos. Gemma infatti arriva in studio e come anticipato da Maria, inizia a raccontare di una donna che l’ha contattata, per raccontarle quello che Leonardo ha detto sul suo conto. E ha spiegato: “Hai detto le peggiori bugie che potevi dire. Una donna mi ha detto che non mi baci perché i miei baci ti fanno schifo e hai detto che qui è tutto finto ed è tutto uno spettacolo. In più hai detto che non ti piaccio, non ti piace la mia pelle perché ho una pelle da vecchia. L’altra cosa che hai detto è che a te interessa solo una signora bionda. Con me non vuoi stare al telefono, ma con lei parli due ore”. Tante le cose che Leonardo avrebbe detto a questa donna, inutile anche scendere nei dettagli perchè il succo è chiaramente quello che tutti a casa avevano visto. Ci ha pensato anche Tina Cipollari a ricordarlo a Gemma: “Tu ti butti nel primo fiume che vedi, fai sempre così e la colpa è tua” ha detto l’opinionista. Gemma tra l’isteria e la disperazione, ha dovuto quindi prendere per l’ennesima volta atto, del suo errore di valutazione

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".