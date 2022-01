Jessica Morlacchi mascherina e distanza a Oggi è un altro giorno: il fidanzato è positivo

Siamo ormai abituati da tempo alle mascherine ma in uno studio televisivo come Oggi è un altro giorno sorprende vedere Jessica Morlacchi a distanza da tutti, isolata, e con la mascherina. Isolata ma non troppo ed è Serena Bortone a spiegare tra le risate che Jessica Morlacchi è stata a contatto con un positivo. “Non c’è nulla da ridere” ma alla conduttrice e a tutti scappa una risata, e non solo per la simpatia della cantante che si sente osservata. “Ormai la nostra vita è così, succede che si entri in contatto con un positivo” spiega la Bortone. Ed è una situazione che direttamente o indirettamente conosciamo tutti. A questo punto c’è la curiosità di sapere con chi è stata a contatto la Morlacchi.

Jessica Morlacchi: il fidanzato è positivo ma lei ha la terza dose

“Questo è quello che succede quando il tuo fidanzato ti telefona e ti dice che è positivo” Jessica fa sempre sorridere per la leggerezza con cui dice le cose. In un altro periodo sarebbe rimasta a casa ma il 4 gennaio ha fatto la terza dose di vaccino e non può che comportarsi con buon senso ma non è obbligata a isolarsi da tutti.

La Morlacchi racconta che subito dopo la telefonata del fidanzato positivo è andata di corsa a fare un tampone rapido che è risultato negativo. La normativa prevede che faccia il tampone molecolare dopo 5 giorni se sintomatica, ma Jessica non ha alcun sintomo. “Il mio fidanzato sta meglio de me” racconta la cantante aggiungendo che ovviamente si comporteranno come dovrebbero fare tutti. “Noi ci comportiamo da bravissime persone e seguiamo tutte le norme”.

La conduttrice di Oggi è un altro giorno spiega che Jessica Morlacchi può uscire e che non volevano farla sentire sola, quindi resta nello studio ma a debita distanza. “E’ la nostra normalità” e informare tutti di come si può convivere con il covid è la scelta migliore.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".