Sorpresa per Jessica Morlacchi: il suo fidanzato si presenta a Oggi è un altro giorno

Per qualche anno Jessica Morlacchi ci ha fatto ridere tanto con il suo desiderio di avere un fidanzato che non arrivava mai, sempre pronta a corteggiare il più bello del momento. A Oggi è un altro giorno per lei, o meglio per il suo pubblico, una bella sorpresa, il suo fidanzato in diretta accanto a lei, sul divano che la cantante occupa spesso. Anche in questa edizione di Oggi è un altro giorno Jessica Morlacchi è nel cast, protagonista sempre molto apprezzata, continua a farci ridere ma soprattutto emoziona quando canta qualunque cosa. Jessica sapeva che oggi il suo fidanzato sarebbe entrato in studio per le presentazioni. Con Serena Bortone ha provato a fingere, è stata al gioco, ma su Instagram, tra le stories, ha lasciato capire che Davide in realtà oggi è arrivato con lei negli studi di Rai 2.

Il test di Marta Flavi su Jessica Morlacchi e il suo Davide

Sarà stato un caso ma oggi tra gli ospiti c’era Marta Flavi, storica conduttrice di Agenzia Matrimoniale. Lei di coppie ne ha fatte incontrare tantissime e molte si sono sposate, hanno avuto figli, creato una famiglia. L’occasione è ghiotta e la Flavi dopo averlo osservato bene interroga il dolce fidanzato della Morlacchi.

Entrambi sono molto innamorati anche se stanno insieme da pochi mesi. Lui non ha dubbi e poi gli basta guardare un attimo la sua fidanzata per capire se sta bene, se ha bisogno di qualcosa, se lui può fare qualcosa per lei. Un vero principe azzurro ma c’è la domanda di rito: “Che lavoro fai?”. Davide è un professionista della pasticceria, crea con il cioccolato. Marta Flavi non ha dubbi, la loro sarà una lunga storia d’amore, c’è la sua benedizione e quella degli altri protagonisti di Oggi è un altro giorno.