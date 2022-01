Ascolti tv, Botto Canale 5 con la Supercoppa: si vola con 8 milioni di spettatori

Grande colpaccio per Mediaset l’acquisto dei diritti della super Coppa Italiana e della Coppa Italia. Ieri sera sono scese in campo Inter e Juventus per il primo trofeo dell’anno. Una gara che è stata trasmessa in diretta da Canale 5 e che ha incollato davanti alla tv quasi 8 milioni di spettatori. Per Canale 5 un’altra serata di grande successo e questa volta si vola davvero molto in altro. Maria De Filippi, Checco Zalone e adesso il calcio: Canale 5 in prime time non viveva un periodo d’oro di questo genere da tempo. La serata del 12 gennaio 2022 è un trionfo per Canale 5 e per l’Inter ovviamente, che si porta a casa la Coppa arrivata in extremis grazie a una rete negli ultimi minuti utili. Un colpaccio anche televisivamente parlando, visto che quelli sono stati i minuti più seguiti della gara.

Boom di ascolti per la Supercoppa italiana: Canale 5 vola con 8 milioni

Botto Mediaset nella serata del 12 gennaio 2022. Su Canale 5 la finale di Supercoppa italiana Inter-Juventus ha raccolto davanti al video 7.890.000 spettatori pari al 33.2% di share.

Rai 1 neppure ci prova a mandare in onda qualcosa in prima visione ma si difende comunque relativamente bene con il film in replica Sei mai Stata sulla Luna? visto ieri sera da 2.888.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Italia 1 Biancaneve e il Cacciatore ha catturato l’attenzione di 1.105.000 spettatori (5%). Su Rai3 Ottilie Von Faber-Castell – Una Donna Coraggiosa ha raccolto davanti al video 1.224.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 808.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 875.000 spettatori con uno share del 3.5% nella prima parte e 754.000 (5.5%) nella seconda.

Su Rai2 Kalipè ha interessato 747.000 spettatori pari al 3.2%. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha segnato l’1.7% con 371.000 spettatori mentre sul Nove Barcellona-Real Madrid ha catturato l’attenzione di 274.000 spettatori (1.1%).

