Clizia Incorvaia col pancione a Verissimo: i chili presi e il nome del bebè

Clizia Incorvaia non sa quanti chili ha preso con la sua seconda gravidanza; manca poco al parto e oggi è ospite nello studio di Verissimo, felicissima anche a Paolo Ciavarro. “Non so quanti chili ho preso ma so che sto bene e non mi voglio concentrare sulla bilancia e su cose futili su cui prima mi concentravo ma adesso non più” confida Clizia che sta vivendo in modo più consapevole l’arrivo del secondo figlio. “Io sono diventato troppo premuroso ma è un crescendo di emozioni, non ce la faccio più ad aspettare e vorrei nascesse domani” Paolo Ciavarro vive invece la sua prima esperienza, l’arrivo del primo figlio. “Ero pronto, sono pronto, lo volevo un anno fa e adesso ancora di più” ed è sempre Paolo a raccontare il loro momento magico. Solo da poco Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati liberi di uscire perché lei ha avuto il Covid.

Come si chiama il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro?

“Quando ho scoperto di essere positiva ero arrabbiatissima perché ci sono tanti casi che la gente non registra” loro due invece hanno sempre fatto molta attenzione, non frequentano gli amici, evitano i locali, i ristoranti. Clizia ha preso il covid da sua figlia Nina; la bambina l’ha preso a scuola.

“Io non l’ho preso perché sono stato tutto il giorno sempre con due mascherine e non l’ho preso perché avevo la fortuna di mangiare fuori sul terrazzo e quindi potevo togliere la mascherina igienizzavo tutto e dormivo sul divano”. E’ stata dura anche per Ciavarro ma l’ha fatto perché era l’unico modo per occuparsi di Clizia e della piccola Nina. “Sono scemenze l’ho fatto ed è stato importante”.

Il piccolo si chiamerà Gabriele e Paolo è felice perché è il nome che aveva scelto lui. Avevano un patto, se era femmina l’avrebbe scelto Clizia ma l’influencer adesso non è sicura perché vorrebbe prima vedere il viso del suo bambino: le piace anche il nome Leonardo. Quindi, chi vincerà?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".