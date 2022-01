Fernando, Susanna e Giada dopo C’è posta per te: come è finita la loro storia

E’ ancora più poetico del solito il signor Fernando, l’uomo che abbiamo imparato a conoscere in una sola serata settimana scorsa, nello studio di C’è posta per te. Oggi, ospite di Verissimo, nella puntata in onda il 15 gennaio 2022, Fernando ha raccontato a Silvia Toffanin come vanno le cose tra lui e la sua Giada, la figlia che ha ritrovato 30 anni dopo. L’ultima chiamata tra i due, quando la ragazza aveva solo 18 anni, poi il silenzio. Fernando ha sempre amato sua figlia anche se non aveva mai detto a Susanna, la figlia avuta da una seconda relazione, che aveva una sorella. Quando la ragazza lo ha scoperto, ha subito provato a cercare Giada ma non sapeva nulla di lei, per questo, insieme a suo padre, ha scritto a C’è posta per te. Le cose sono andate nel migliore dei modi tanto che il signor Fernando felicissimo e con gli occhi pieni di lacrime, ha ringraziato chi ha permesso che tutto questo accadesse. Tocca il cielo con un dieto e spiega che non era mai stato così felice, a Silvia Toffanin altrettanto commossa da questa storia a lieto fine.

C”è posta per te e poi…La storia Fernando, Giada e Susanna

“Quello che si è perso si può recuperare, si può fare, basta volerlo”, ha detto Giada che ha abbracciato per la prima volta la sorella Susanna e ha riabbracciato il papà dopo 30 anni. Non aveva esitato davanti alla busta di C’è posta per te, ha perdonato senza pensarci due volte i 30 anni di silenzio di suo padre. E oggi, sono tutti e tre felici di questo nuovo rapporto.

Papà Fernando, parlando della primogenita, ha detto: “Io l’ho sempre pensata, non l’ho mai dimenticata”. E Giada ha affermato: “Anche io ho pensato a lui più di una volta, provavo un misto di tristezza e comprensione. Penso che se le cose si mettono in un certo modo non è colpa di una sola persona. Ho sempre pensato che se i rapporti si erano interrotti forse non era colpa di nessuno”. Parole molto sagge quelle di una figlia che ha deciso di voltare pagina senza guardarsi troppo indietro e provare a costruire qualcosa.

Oggi Fernando, Giada e Susanna sono felici di costruire la loro nuova quotidianità insieme. “Prima è come se mi mancasse sempre un pezzo, oggi sono felice”, ha detto Fernando.

