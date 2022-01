Domenica IN ospiti e anticipazioni del 16 gennaio 2022: dai vaccini a Sanremo 2022

Mara Venier torna questa settimana con tutta la sua energia e la grinta di chi conquista ogni domenica il pubblico. Strepitoso il successo della passata settimana con una puntata di Domenica IN da record di ascolti capace di battere anche Amici 21. Che cosa vedremo nella nuova puntata in onda oggi 16 gennaio 2022? Lo scopriamo come sempre con la lunga lista di ospiti, e le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli sul nuovo appuntamento con il programma di Rai 1. Confermatissimi i due spazi dedicati a Sanremo e all’attualità, molto seguiti settimana scorsa.

Domenica In anticipazioni e ospiti 16 gennaio 2022

Prosegue lo spazio informativo di attualità dedicato al Covid ed ai Vaccini, in studio il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la Direttrice di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano Prof.ssa Maria Rita Gismondo e il cantante Albano uscito di recente dalla positività al Covid; in collegamento ci saranno l’Infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova Prof. Matteo Bassetti, il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti.



Ma ci sarò anche spazio per le interviste. L’attrice Serena Rossi interverrà per presentare la nuova fiction di Rai1 ‘La Sposa’ in onda da domenica 16 gennaio su Rai1 per la regia di Giacomo Campiotti. Ci si aspettano grandi cose anche da questa nuova serie di Rai 1 e Serena Rossi, non delude mai, sarà così anche questa volta? Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale Paolo Rossi, scomparso nel dicembre 2020, interverrà per presentare il libro ‘Per sempre noi due” che raccoglie alcune loro bellissime lettere d’ amore. A poche settimane dal ‘Festival di Sanremo 2022’ torna il talk dal titolo ‘Tutti pazzi per Sanremo’ con Albano, Bobby Solo, Fausto Leali, Marino Bartoletti, Alba Parietti e Gabriella Farinon. Inoltre, la band di ‘Domenica In’ con la collaborazione di Pierpaolo Pretelli, si esibirà cantando alcuni successi del ‘Festival di Sanremo’. L’appuntamento anche questa domenica è per le 14 in diretta su Rai 1.

