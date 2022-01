I genitori di Arisa la fanno piangere a Verissimo: la malattia, i momenti duri e l’amore immenso

Per Arisa l’intervista a Verissimo tocca ogni aspetto della sua vita ma è quando arriva il messaggio dei genitori che crolla in lacrime. “Nella vita ho sofferto e solo per colpa mia” è una delle verità di Arisa che a fine clip ringrazia Silvia Toffanin e confida mille cose della sua vita. “Io sono tanto malinconica ma poi faccio due passi e cambia tutto. Bisogna pensare alla vita come a dei momenti perché se ti fissi anche quando facciamo degli errori non va bene e affronto le cose con scadenza. Mia madre dice ‘quando sei triste lava i piatti, ti passa’”. Arisa racconta die problemi di salute di sua madre, non scende nei dettagli ma si intuisce il dolore. “Mia madre ha avuto sempre dei grandissimi problemi di salute, fastidiosi problemi di salute e ultimamente molto grandi. Lei ha avuto una brutta malattia, due brutte malattie in tre anni, dello stesse genere, e non voglio entrare nei particolari ma lei non si concede alla tristezza, è sempre quella che chiama, che cucina per tutti, che ha sempre una battuta buona. Poi guarda sui social e Dice quello che ha visto. E’ molto vitale…”.

Arisa a Verissimo

“I miei genitori non hanno assolutamente vezzi, a parte il fatto di mangiare bene, però non hanno grilli per la testa ma hanno il dono della felicità, della saggezza che riescono a tirare fuori”. Arisa racconta la semplicità della sua famiglia e confessa: “Sono venute a casa nostra persone molto colte, che una persona semplice magari si imbarazza, invece mia mamma subito, anche mio padre, amicizia stretta subito. Sono molto felice e orgogliosa di essere figlia dei mie genitori, veramente non mi poteva capitare di meglio”.

Arriva il video messaggio della mamma e del papà e Arisa crolla poco dopo. L’amore che le dimostrano è immenso, le chiedono di tornare presto a casa perché a Natale hanno avuto poco tempo per le coccole. La mamma desidera abbracciarla e baciarla. “Ci sono stati anche momenti duri ma adesso sono fidanzati di nuovo” racconta Arisa tirando fuori la parte più bella delle sue origini, le sue radici.

