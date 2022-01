Il grazie di Francesca a Luca Argentero scopre l’aiuto che l’attore dona agli altri

La signora Francesca è la sorpresa ricevuta da Luca Argentero nello studio di A ruota libera, è lei che dopo tante risate commuove e regala un pieno di speranza e di voglia di donare ancora. Pochi sanno che Luca Argentero ha fondato un’associazione per aiutare nel modo più concreto chi ha bisogno. Aiuta altre piccole associazioni, dona speranza vera. “E’ una cosa di cui non parlo se non attraverso i nostri canali ed è un lavoro che facciamo da una decina di anni e ogni settimana organizziamo un progetto e parliamo di una associazione che fa fatica ad andare avanti”. Francesca ha perso il marito per una malattia rara ma desiderava portare avanti la persona meravigliosa che era e grazie a Luca Argentero ci sta riuscendo.

Le parole della signora Francesca commuovono Luca Argentero

“Ciao Luca, non ci conosciamo, sono qui per ringraziarti perché pochi sanno che da dieci anni con la tua associazione aiuti centinaia di piccole associazioni no profit e grazie ad esse migliaia di persone in difficoltà economiche, di salute ed esistenziali hanno una vita migliore. Tra queste ci sono anche io e la mia associazione”. Argentero intuisce subito il nome dell’associazione.

Giovanni era il marito di Francesca, morto nel luglio del 2018, hanno due figlie che all’inizio della malattia, nel 2017, erano ancora molto piccole. Un percorso purtorppo veloce, la malattia l’ha portato via presto da le è dalle bimbe. E’ forte Francesca, racconta di suo marito: “Aveva una forza straordinaria, grandi valori che ho pensato dovessero sopravvivergli” ed è da lì che lei ha deciso di fondare un’associazione per aiutare gli altri, poi sul suo cammino ha incontrato l’associazione di Argentero.“Ecco perché Luca Argentero è tanto credibile nel camice di Luca Fanti” è così che Francesca Fialdini chiude la sua bellissima intervista.

