Luca Argentero sul set di Doc con la figlia, è la dedica di Cristina Marino

Stasera il debutto della seconda stagione di Doc, il pubblico rivedrà Luca Argentero nel ruolo del Dottor Fanti e a seguire la prima puntata ci sarà anche Cristina Marino. E’ ovviamente lei la prima fan dell’attore ma con lei anche la figlia, la piccola Nina. “Buongiorno, sono il Dott Andrea Fanti, ma voi chiamatemi Doc… Cominciamo?” è il commento postato poco fa da Luca Argentero sul suo profilo Instagram. Luca ha aggiunto uno scatto sul set durante le riprese. Cristina Marino ha fatto molto di più. A Domenica In lui ha confidato che sua moglie è la donna che gli regala una vita meravigliosa, sempre attenta a cose che ad altri non verrebbero mai in mente. Ed è vero, la Marino l’ha dimostrato ancora una volta pubblicando alcune immagini di Luca Argentero sul set con la figlia Nina Speranza.

La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino segue il papà sul set

“Credo che dietro un grande dottore ci sia sempre una grande anima e sensibilità. E sono sicura che l’anima speciale di Luca Argentero abbia reso il Dottor Fanti unico e speciale. Da questa sera” è la dedica di Cristina al suo Luca. Un ritorno in tv speciale, un successo annunciato vista la prima stagione ma è un momento che si attende sempre con grande emozione e la giusta paura.

Un’occasione così speciale che la Marino ha scelto di pubblicare le foto con la figlia mostrando un video in cui si vede anche il suo meraviglioso viso. La piccola Nina è in braccio al suo papà; Luca mostra alla sua Nina il set di Doc, la piccola osserva tutto, la mamma riprende quei momenti così preziosi. E’ il suo in bocca al lupo speciale al marito. “Amori miei” commenta Luca Argentero emozionato e grato per quanto è riuscito a costruire nella sua vita.

